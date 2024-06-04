英超｜馬利斯卡接車路士帥印任期5年　自言夢想成真

英超｜馬利斯卡上任車路士主教練 任期5年 自言夢想成真

英超的車路士在兩星期前，解僱教練普捷天奴（Mauricio Pochettino），並有傳會由李斯特城的主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）接任。而藍戰士在周一（3日）已確認與馬利斯卡簽下5年合約，並以重返歐聯作為目標。這名44歲的意大利裔教練在上季帶領李斯特城取得英冠冠軍升班。 馬利斯卡成為了富商波利（Todd Boehly）擔當車路士班主的兩年來，第5位主帥，此前有杜曹（Thomas Tuchel）、波特（Graham Potter）、林伯特（Frank Lampard）和普捷天奴。

在普捷天奴的帶領下，車路士今季季尾英超5連勝。以第6名的成績結束，得到歐協聯參賽資格，較去季英超只得第12名進步，然而背後普捷天奴與球會意見不合而被解約。 馬利斯卡將與7月1日正式上任，已經準備好自己在球會結構上的位置。他揚言「不斷取勝利和爭取英超錦標」和「持續參加歐聯」。車路士是2021歐聯冠軍，然而幾年過去，車路士將於來季參戰歐協聯。