英超｜馬利斯卡接車路士帥印任期5年　自言夢想成真

英超的車路士在兩星期前，解僱教練普捷天奴（Mauricio Pochettino），並有傳會由李斯特城的主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）接任。而藍戰士在周一（3日）已確認與馬利斯卡簽下5年合約，並以重返歐聯作為目標。這名44歲的意大利裔教練在上季帶領李斯特城取得英冠冠軍升班。
馬利斯卡成為了富商波利（Todd Boehly）擔當車路士班主的兩年來，第5位主帥，此前有杜曹（Thomas Tuchel）、波特（Graham Potter）、林伯特（Frank Lampard）和普捷天奴。
在普捷天奴的帶領下，車路士今季季尾英超5連勝。以第6名的成績結束，得到歐協聯參賽資格，較去季英超只得第12名進步，然而背後普捷天奴與球會意見不合而被解約。
馬利斯卡將與7月1日正式上任，已經準備好自己在球會結構上的位置。他揚言「不斷取勝利和爭取英超錦標」和「持續參加歐聯」。車路士是2021歐聯冠軍，然而幾年過去，車路士將於來季參戰歐協聯。
馬利斯卡︰加盟車路士是所有教練的夢想
馬利斯卡表示：「加入世界上最大的球會之一的車路士是所有教練的夢想。這就是為甚麼我對這個機會如此興奮，建立一支延續球會傳統，並讓球迷感到自豪的球隊。」他也說到之前在曼城跟隨哥迪奧拿（Pep Guardiola）工作影響了他很多。馬利斯卡戰術重視控球和位置配合，他的慣用陣式是4-3-3。
去年夏天，馬利斯卡加盟李斯特城，助球隊直接重返英超。李斯特城會獲得約1,000萬英鎊的賠償，支付馬利斯卡和6名隨同他離隊的教練團費用。