英超︱馬拉西亞成曼聯今夏首位新兵　傳普巴將與祖雲達斯簽約4年

今夏遲遲未有轉會動作的曼聯，在周二(5日)確定了首宗轉會，從荷蘭的飛燕諾簽入左閘球員的杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）。而與曼聯約滿的保羅普巴（Paul Pogba），據報與祖雲達斯取得協議，將與球會簽約4年。

曼聯在周二終於宣布馬拉西亞的加盟，這是滕哈格（Erik ten Hag）在5月接手曼聯之後落實的首宗轉入交易，據報馬拉西亞的轉會費達1,500萬歐元（約1.2億港元）以及200萬歐元（約1,608萬港元）的附加條件。馬拉西亞表示：「這是我的新一章，在新的聯賽與新的隊友，還有一個出色的領隊帶領我們。我在荷甲對他的球隊時已認識他，知道他的質素以及對球員的要求。我知道我仍然年輕，而且仍要去繼續發展，我可以向曼聯球迷承諾，每次我穿上紅色球衣時我會在場上展示一切。」另外，曼聯球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）已連續兩日缺席曼聯的季前訓練。

前紅軍福將奧歷治加盟米蘭

至於與曼聯約滿的普巴，據報已經與祖雲達斯達成協議，將與該支意甲球會簽約4年。普巴早年在曼聯青訓未獲重用後，曾免費加盟祖雲達斯，之後才以破世界紀錄轉會費重返曼聯。普巴據報在上周末已抵達都靈進行體測，預計斑馬兵團將公布普巴再度來投的消息。而前利物浦的比利時射手奧歷治（Divock Origi）就已經與意甲冠軍的AC米蘭簽約至2026年。