英超︱馬斯克澄清買曼聯是玩笑　C朗批傳媒報假轉會消息

英超球會曼聯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），今夏不斷被傳要求轉會。然而這位37歲球星，在社交媒體回應球迷時，指控媒體在說謊，虛報他要離隊的新聞。不過，全球首富的馬斯克（Elon Musk）卻同樣在Twitter又發放似是疑非的消息，聲稱將要收購曼聯。

C朗的轉會問題在最近又再發酵，有指領隊的滕哈格（Erik ten Hag）認為這位葡萄牙球星難融入自己的打法，故願意在轉會窗關閉前放他離開。不過，C朗在Instagram回應球迷時就表示：「未來幾個星期的訪問，就知道真相。傳媒在說謊，我有一本筆記，記錄下這數個月來100篇關於我的新聞，當中只有5個是真相。試想像一下是怎樣的，用這提示堅持下去。」

拉比奧特母親開價太高

不過無論C朗轉會能否有定案，曼聯在轉會市場還是頻頻碰壁。早前有指曼聯收購祖雲達斯的法國中場拉比奧特（Adrien Rabiot），不過最近有指，由於拉比奧特的經理人，同時也是其母，在拉比奧特的薪金上叫價大高，與曼聯的開價相距甚遠，因此曼聯已著手在另一個的目標。有指曼聯的新目標是皇家馬德里的巴西中場卡斯米路（Casemiro）。

曼聯在轉會市場，或許都是「錢」的問題，而世界首富馬斯克，在Twitter上發了一條帖文：「想澄清一點，我是支持共和黨的左半邊以及民主黨的右半邊。」然後馬斯克再回應這帖文：「還有，我正在收購曼聯，多謝。」馬斯克早前在Twitter上表示收購Twitter，雖然一度進入具體進行的情況，不過馬斯克就突然宣布中止，引發訴訟。因此網民對此都是半信半疑，但對曼聯球迷來說還是歡迎。因為曼聯球迷對格拉沙家族的管理已處於非常不滿，並蘊釀發起大規模的抗議行動。

然而，從帖文或者可以清楚，共和黨在美國是屬右翼，而民主黨是左傾。似乎這多半只是有錢人開的一個玩笑而已。而在引起了一陣的騷動之後，馬斯克在帖文再回應稱：「（你是認真的？）不，這只是在Twitter持續的一個玩笑。我沒有在買任體育隊伍。」