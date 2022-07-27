英超｜馬體會主席加入「請C朗食檸檬」

曼聯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），雖然周二(26日)與經理人回曼聯的卡靈頓基地，與球會表明離隊意向。可是其中一支盛傳有機會簽得C朗的馬德里體育會，會長的Enrique Cerezo否認球隊有意羅致C朗，而現時已有多支歐聯球隊表示對C朗沒有興趣。

C朗在周二駕車連同經理人文迪斯（Jorge Mendes）到卡靈頓，而曼聯前領隊的費格遜（Sir Alex Ferguson）亦有出現。不過傳媒就表示，C朗向曼聯表明自己渴望加盟歐聯球隊的的決定。只是他能否離開曼聯亦成疑問，因為繼早前車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）反對、拜仁又指轉會可能影響球會的理念等，原有傳馬體會成為最大的可能，只是該會的球迷表示反對，球會的會長Enrique Cerezo接受電台訪問就表示：「我不知道是誰散布C朗來馬體會的故事。這絕對不是事實。」現時即使曼聯接納其轉會，似乎他可選的出路也不多。

蘇亞雷斯鳥倦知還

另外，與馬體會約滿的35歲前巴塞及利物浦射手的蘇亞雷斯（Luis Suarez），就落實重返母會，烏拉圭的國民隊。蘇亞雷斯早前曾有傳，因為多蒙特的前鋒施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller）疑患上睪丸癌，會短暫為多蒙特效力，不過最後蘇亞雷斯還是落實返回南美效力。

至於意甲的祖雲達斯，亦落實與威爾斯中場的艾朗藍斯（Aaron Ramsey）解約。這位31歲的前英格蘭中場將會離開球隊在美國的集訓，有傳美職球會以及英超升班馬的諾定咸森林，皆對這位中場感興趣。