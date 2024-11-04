英超｜高危被炒領隊盤點！狼隊修咸頓處降班區兩主帥或步滕哈格後塵？

英超領隊界已經流下第一滴血，曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）慘遭炒魷魚，為開季成績差負責。英國《每日郵報》羅列另5名「高危」被炒領隊，且看誰會成為下一個落鑊者？ 加利奧尼爾｜狼隊（戰績：10戰錄3和7負，排聯賽榜尾） 英超開季至今，只有兩隊未打開勝利之門，奧尼爾（Gary O'Neil）帶領的狼隊是其一。奧尼爾上季接替離隊的盧柏迪古掌帥印，代表作是9月底擊敗曼城，成為第二名擊敗哥迪奧拿的本土領隊，最終以14名完成聯賽。可惜，今季似乎戰績大下滑，暫時排包尾，令他前途亮起紅燈。不過，幸好狼隊接下來對手實力一般，包括水晶宮、修咸頓、富咸、般尼茅夫等，且看奧尼爾能否扭轉乾坤。

羅素馬田｜修咸頓（戰績：10戰錄1勝1和8負，排聯賽榜尾二） 修咸頓的羅素馬田（Russell Martin）是另一名被炒的熱門領隊。這位38歲英格蘭少帥上季帶領球隊取得升班資格，可惜那套英冠成功術，在英超未能複製；開季頭9場入得6球，排各隊之末；失19球，僅比葉士域治優勝。幸好今周主場險勝愛華頓，稍微減少一點被炒壓力。 加斯拿｜水晶宮（戰績：10戰錄1勝4和5負，排聯賽榜尾四） 近季中游份子水晶宮，今季表現走樣，暫時1勝4和5負居倒數第4，讓球迷十分失望。該奧地利領隊加斯拿（Oliver Glasner），今年2月接替辭職的鶴臣，一度打出頗悅目足球，但今季陣容換血下，戰績下滑。中場米高奧利斯加盟拜仁慕尼黑，新援尼基迪亞、伊斯美拿沙亞不對辦，誰能挺身而出？

盧柏迪古｜韋斯咸（戰績：10戰錄3勝2和5負，排聯賽榜排14位） 韋斯咸的盧柏迪古（Julen Lopetegui）深得球隊器重，尤其是帶領西維爾贏得歐霸盃的往績，足以令管理層充滿期待。今夏韋斯咸重金簽下麥斯基爾文、富克洛、雲比沙卡等，可惜僅排在第14位。不過，上場聯賽2比1擊敗曼聯，不但送滕哈格最後一程，也為自己找到透氣的空間。不過，本輪作客森林以0：3大敗一場，未來幾場若再落敗，恐怕烏紗難保！ 基蘭麥堅拿｜葉士域治（戰績：10戰錄5和5負，排聯賽榜尾四） 升班馬葉士域治的領隊麥堅拿（Kieran McKenna），今季豪花1.2億英鎊增強實力，卻至今未能打開勝利之門。不過，管理層似乎對這位前曼聯助教很有信心，守在倒數第3位，依然沒有施加太大壓力。也許，對這些下游球隊而言，「升降」平常事，何況還未到季中，繼續觀望觀望。 原文刊登於 Yahoo 體育