英超｜高普望返主場贏阿仙奴 利物浦大輪換和車路士

近期大戰連場的「紅軍」利物浦，剛戰英超在大幅輪換下，悶和主場的車路士，之後香港時間周日晚上，將返晏菲路主場硬撼「一哥」阿仙奴；究竟勢弱的紅軍能否及時重整旗鼓，成為兵工廠爭霸的最強攔路虎，成今輪「復活長假」賽事焦點。
紅軍今屆唯一重要目標只餘爭前四，來屆續戰歐聯，但連同剛戰連續第4次跟車路士交手，又踢成0比0後，利物浦累計28戰43分，比排第4位的熱刺少7分(少踢1場)，仍有差距；而紅軍自從主場7比0蹂躪曼聯後，近4戰1和3負，主帥高普只有寄望重返極具威力的晏菲路主場，以擊倒阿仙奴重振聲威。紅軍近3戰英超主場全勝入9球0失球。
高普：成功建基於難以被打敗
對比前仗大敗於曼城，高普今仗鬥車路士作出超過半數的正選調動，包括華基爾雲迪積克抱恙缺陣，穆罕默德沙拿、加普及「兩閘」阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣全居後備。高普賽後表示己隊已有小進步，當被問能否打入前四，他說：「我不知道是否有機會，我說甚麼不重要，最重要贏波。未來還有10場，下戰就要對阿仙奴。每次成功建基於難以被打敗，我們再次做到；若鬥阿仙奴又難以被打敗，我們可贏波。」高普有信心雲迪積克周日復出，阻擋兵工廠「鋒」狂進襲。
阿仙奴英超7連勝，本輪前領先曼城8分、但多賽1場，近季交手多數被利物浦剋制；但首循環主場3比2挫對手，兩名新星翼鋒布卡約沙卡及加比爾馬天尼利包辦3球，今場將聯同傷愈復出、上仗梅開二度的加比爾捷西斯，全力衝擊紅軍防線。可惜法國中堅威廉沙列巴背傷未愈，仍由洛賀丁頂上或成隱憂；而主帥阿迪達一直強調不會看積分表及其他球隊，只懂專注自己的事情，準備好下場比賽來臨。