英超｜高普望返主場贏阿仙奴 利物浦大輪換和車路士

近期大戰連場的「紅軍」利物浦，剛戰英超在大幅輪換下，悶和主場的車路士，之後香港時間周日晚上，將返晏菲路主場硬撼「一哥」阿仙奴；究竟勢弱的紅軍能否及時重整旗鼓，成為兵工廠爭霸的最強攔路虎，成今輪「復活長假」賽事焦點。

紅軍今屆唯一重要目標只餘爭前四，來屆續戰歐聯，但連同剛戰連續第4次跟車路士交手，又踢成0比0後，利物浦累計28戰43分，比排第4位的熱刺少7分(少踢1場)，仍有差距；而紅軍自從主場7比0蹂躪曼聯後，近4戰1和3負，主帥高普只有寄望重返極具威力的晏菲路主場，以擊倒阿仙奴重振聲威。紅軍近3戰英超主場全勝入9球0失球。