英超｜高普重提拒繼任費格遜掌曼聯　指2球員絕不會要

利物浦前主帥的高普（Jurgen Klopp），在早前接受英國的博客訪問，當中談及了曾被曼聯招攬，作為費格遜（Sir Alex Ferguson）的繼任者。不過他最後拒絕，並提出簽入2個球員是曼聯的錯誤。同時他指，理論上自己有返回利物浦的可能。 帶領利物浦9年，贏得30年首個英超冠軍以及歐聯。高普在英國一個富商的博客中受訪，他提及在2013年，曼聯已經與當時仍帶領多蒙特的他接洽，希望繼任「費爵爺」成為曼聯新帥。他表示：「在費爵爺退休那年，他們有跟我說過。當然，他們曾經對我感興趣，在那時候我也有過興趣，因為我仍年輕，我有一支很好的隊伍多蒙特。他們可能在想『他在那裡做甚麼？』」他再說：「曼聯有嘗試（招募），可是這是錯誤的時間，錯誤的時機。我與多蒙特仍有合約，不想為任何人離開。他們想要新領隊，而我想我就是為數不多的選擇。」

因與利物浦總監有好對話 再被問到是他拒絕曼聯還是曼聯拒絕了他，他表示：「（拒絕了曼聯）是的，在談話內容有些事我不喜歡的。那想法是很強大『我們會得到我們想要的球員，會得到他、得到他』，但是我坐在那裡就覺得，這不是我的計劃。這時機不對之餘，首要也不是我計劃之內。」在之後，他提到曼聯往後的收購：「我不會帶普巴（Paul Pogba）回來，他是出色的球員，但這種事通常行不通。還有基斯坦奴（朗拿度，Cristiano Ronaldo）我們都知他與美斯（Lionel Messi）是最佳的球員，但這個世界就是回頭草是沒有效。在2013年，這不是基斯坦奴，好似是保羅（普巴），我不太肯定，不過我想法是，我們把最好的球員放在一起，然後就去吧。」 他認為，這不是他想要：「這不適合我。然後，利物浦有一個很純粹的足球計劃，與米克哥頓（Mike Gordon，利物浦總監）有一個很好的討論。這真的很重要。在那次談話後，我想跟他做朋友，他是一個好人。」

曼聯每一步都是焦點 對於曼聯，他這麼想：「在曼聯，你要先面對頭一兩年的問題，之後先可以走出一大步。因為你是非常趕急，你必須要贏得下一場比賽。當曼聯不快樂時，他們就會拖延時間。荷西（摩連奴，Jose Mourinho）聯賽第2完成，記着，那時候曼聯第2仍是不夠好，但現在離第2很遠了。這不只是曼聯的故事，是足球的故事。永遠都是這樣，在足球世界，你贏就是偉大，你輸了就甚麼也不是，打和就是你太悶。這在於你自己的想法，你想要做甚麼和去哪裡。一切關乎發展，這要看現在與之後的時間。一個球員可能入1球、入5球，但都解決不了真正的問題，而我不知曼聯的問題是甚麼。」 他指：「曼聯就是曼聯，每一步都是焦點。他們贏，有人覺得不夠偉大，他們贏了比賽，但又覺得有人做得不夠好，就讓他離隊。所以教練就是需要走出來說『不，這可以』他們是完全不同的情況。現在唯一面對的問題，當你嘗試解決自己的問題，但其他球隊的情況也在改善。利物浦有很出色的陣容、阿仙奴也有出色陣容，曼城就是曼城，還有車路士，同一時間大家都在審視轉會市場，他們是否知道自己擁有的以及借來的是怎麼，一切都會有回報的。現在，有4、5支球隊在你之上的，你會否滿足排第6，而這就是問題。」

高普：不會再教波 對於會否回去紅軍，他表示：「我說過我永不會帶其他英格蘭球會，所以代表着回來，就只有利物浦。所以，是的，理論上有可能。不過我喜歡現在做的事，我不懷念教練的時期。我意思是我的教練方法，有點不同了，不是教球員。所以我不懷念以前，我不懷念着在雨中站2個半至3個小時，我不懷念一個星期開3個記者會，一星期接受10至12個訪問，我都不記掛這些。我不懷念在更衣室的日子，因為我不太想留在那裡，我帶了差不多1,080場比賽，所以我很常走入更衣室。我已經58歲，這是從你的角度自，但在另一邊就已經老了，只是不太老。這表示我仍可作幾年的決定，如果今天必須做決定，我不會再教波了，但感謝上帝，現在我不用再這麼做了。就即管看未來有甚麼。」