英超｜高爾彭馬領軍 車路士無懼利物浦

22歲的高爾彭馬上屆「藍轉藍」，由曼城加盟車路士後爆紅，上屆英超已入22球；今夏球隊陣容又大執位，主帥換上「哥帥徒弟」馬利斯卡，但高爾彭馬威力依然，其中上月尾用了約20分鐘，上半場已攻入4球下，大炒白禮頓，踢法全面、射術精湛，跟愈戰愈勇的箭頭尼高拉斯積遜、快翼馬度基及查頓辛祖合拍如魚得水。球隊開季3戰英超作客全勝入10球，今場硬撼「一哥」利物浦，當然躍躍欲試。

本輪英超最強戲碼，必屬今輪前榜首的利物浦，周日晚迎戰漸復強隊本色的車路士。「紅軍」利物浦季初賽程有利，未受太大考驗；今場遇上由大勇前鋒高爾彭馬帶領的車路士，「紅藍」兩軍近年聯賽交手呈均勢，今場成冷門一方的車路士值得支持。(球賽編號FB2079，10月20日23:30開賽)

馬利斯卡賽前大讚高爾彭馬性格謙遜，踢球仍有赤子之心，二人早在此子於曼城貴為青訓精英時認識，並分奪上月英超最佳領隊及球員；對手今場缺少巴西門將艾利臣比加把關，高爾彭馬在箭頭積遜掩護下，有機可乘。

主場的紅軍開季7戰6勝1負，較車路士多4分；但要留意是該隊開季未遇真正強手，得意傑作是作客大炒曼聯，但曾主場被諾定咸森林一次突擊攻陷，喪師晏菲路。

基拿靴為利物浦把關

兩大進攻王牌前鋒穆罕默德沙拿，以及今屆腳風極順的路易斯迪亞斯，國際賽後平安歸來，當然是入波保證。但巴西門將艾利臣比加，上仗聯賽作客打敗水晶宮時拉傷腿筋，要休戰至下月尾；今場由愛爾蘭門將基拿靴頂上，以主帥史諾較為保守及低調的作風，今場會謀定而後動。

查兩軍對賽，計聯賽近7次各得1勝5和1負，完全均勢；藍軍火力足、陣容鼎盛，成冷門一方當然不要錯過。