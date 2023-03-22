英超｜鶴臣：目標是多贏比賽 保水晶宮英超席位

鶴臣爺爺再度出山救水晶宮！75歲的英格蘭老牌領隊鶴臣，同意再度接掌陷入降班危機的水晶宮，執教至季尾；至於熱刺班主利維，據報準備在國際賽空檔期間，辭退公開批評球員的意大利領隊干地。 鶴臣在2017至2021年曾領軍水晶宮，退休後由韋拉接手；如今韋拉因球會戰績低迷被炒，曾在去年初「出山」短暫帶領屈福特，可惜最終仍護級失敗的鶴臣，再度受不住「英超誘惑」，首肯帶隊至季尾，希望助這支在今年未嘗一勝的倫敦球會解困，來屆可連續11季在英超角逐。

執教生涯逾四十載的鶴臣周二說：「我對被邀請重返這間對我意義重大的球會，並給予扭轉現時情況的重任，深感榮幸。我們的唯一目標是多贏比賽，確保英超席位。」他續說：「水晶宮出名拼搏，我深信球迷會跟我們一起戰鬥，並由主場對李斯特城(4月1日)開始。」水晶宮現排12位，比降班區的尾三韋斯咸只多3分及多賽2場。

干地放假返都靈聚天倫

另一邊廂，趁國際賽期空檔，宣布球會放假2天，並返回都靈老家聚天倫的另一名意大利名帥干地，在熱刺的領軍前途亮起紅燈。干地在上仗球隊於英超「臨尾香」失分於修咸頓後，在記招猛烈抨擊球員表現「自私」；雖然強調矛頭沒有指向球會，但據報班主利維認為言論損害將帥之間的關係，大大影響球隊在今屆餘下唯一目標、保住「前四」的機會，將提早跟對方分手。干地原本跟熱刺在今夏約滿。