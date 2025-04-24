雖然利物浦最近表現有所下滑，但今季英超聯賽整體表現十分好，拎冠軍只是時間問題。而紅軍奪冠之後，將會為英國球壇帶來以下幾個好處。

證明唔需要大灑金錢都可以取得成功

今季利物浦只簽入基艾沙 (Federico Chiesa) 一位球員，而佢更加未曾試過英超正選上陣。紅軍完全相信原先班底陣容 (亦可能係莫財)，但係呢種信任令到球員有更強歸屬感。

不過球員如今經已出現疲態，下季將要加強板凳深度。但係有新球員加盟，又要再分配出場時間，可能會影響球隊團結度。