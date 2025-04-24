雖然利物浦最近表現有所下滑，但今季英超聯賽整體表現十分好，拎冠軍只是時間問題。而紅軍奪冠之後，將會為英國球壇帶來以下幾個好處。
證明唔需要大灑金錢都可以取得成功
今季利物浦只簽入基艾沙 (Federico Chiesa) 一位球員，而佢更加未曾試過英超正選上陣。紅軍完全相信原先班底陣容 (亦可能係莫財)，但係呢種信任令到球員有更強歸屬感。
不過球員如今經已出現疲態，下季將要加強板凳深度。但係有新球員加盟，又要再分配出場時間，可能會影響球隊團結度。
技術型球員能立足英超
利物浦陣中缺少一名身材高大、踢法硬朗的防守中場坐鎮。不過領隊史洛治 (Arne Slot) 運籌帷幄，成功將賴恩格雲貝治 (Ryan Gravenberch) 由技術型8號球員，轉型做用波型6號位球員。佢會接應隊友傳送，策動攻勢，並非傳統防守中場所做事情。此外，利物浦前線方面更加無一名傳統9號位中鋒衝鋒陷陣，能夠以「偽9號」球員在前線拉扯對方守衛，爭取入球。
頂級球員可以擁有一定自由度
哥迪奧拿 (Pep Guardiola) 及阿迪達 (Mikel Arteta) 兩名曼城同阿仙奴領隊都經常限制球員位置，基亞利殊(Jack Grealish) 就係一個好例子。沙拿 (Mohamed Salah) 雖然速度方面有所下滑，上季入球數字更加創新低，換轉其他領隊或者會要求沙拿墜後。
但史洛治今季將沙拿放最前點，將專注力放在進攻上面，隊友亦比以往更加快咁將皮球傳到沙拿腳下，令沙拿今季錄得最多入球同最多助攻次數。
證明領隊唔需要面面俱圓
要取代高普 (Jurgen Klopp) 這名咁有個性同戰術大師，真係相當困難。但係同高普、甚至哥迪奧拿或阿迪達比較的話，史洛較為低調。佢唔會有驚人發言，反而佢更專注細節，放喺些微改善之上。史洛治除了要求中場要保持良好紀律之外，基本上踢法無重大更改，最終取得成功。
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