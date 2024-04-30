英超｜16支球隊支持引入開支上限　僅曼市雙雄與維拉反對

各支英超球會周一（29日）進行了會議，討論引入開支上限取代現有的盈利及財務穩定條款，並獲得16支球會包括阿仙奴及利物浦的支持，不過面對英超賽會逾百項違規指控的曼城，與同市的曼聯及阿士東維拉都反對有關限制，而車路士就未有表態。

16支球隊在周一的會議上，同意賽會提出新的財務條款，引入開支上限來以取代現時盈利及財務穩定條款。有關的具體方案賽會將會透過最終的財務及法律分析後再向球會公布。而有關的模式最快會在今年6月英超的周年大會中提出及表決，並期望可以在2025至26年球季取代盈利及財務穩定條款。