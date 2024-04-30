英超｜16支球隊支持引入開支上限　僅曼市雙雄與維拉反對

各支英超球會周一（29日）進行了會議，討論引入開支上限取代現有的盈利及財務穩定條款，並獲得16支球會包括阿仙奴及利物浦的支持，不過面對英超賽會逾百項違規指控的曼城，與同市的曼聯及阿士東維拉都反對有關限制，而車路士就未有表態。
16支球隊在周一的會議上，同意賽會提出新的財務條款，引入開支上限來以取代現時盈利及財務穩定條款。有關的具體方案賽會將會透過最終的財務及法律分析後再向球會公布。而有關的模式最快會在今年6月英超的周年大會中提出及表決，並期望可以在2025至26年球季取代盈利及財務穩定條款。
以最低收入球會為基礎
今季愛華頓及諾定咸森林已先後因盈利及財務穩定條款被扣分，當中愛華頓更是兩度被扣分，而有關的條款被指對收入不高的小球會不公平。而有關的開支上限，將會限制球會在轉會費、薪酬及經理人費用等。據外國傳媒指，有關的上限會以球會最低電視分紅的4至5倍為上限。而根據數字，2022至23年賽季列斯聯的電視分紅為1.12億英鎊（約10.99億港元），是20支球會最少。
目前英超的盈利及財務穩定條款，限制球會在連續3年的虧損不能超過1.05億英鎊，賽會認為是可以防止球會透過不公平的優勢影響球會長遠的財政穩定及維持聯賽的競爭力。