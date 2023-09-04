英超｜18歲英超戴帽 伊雲費格遜勢成1億先生

海鷗翱翔，無盡天空！「海鷗」白禮頓雖然今夏又被列強挖角，但隊中新星不缺，在英超續予球迷無限驚喜；今次主角是剛在英超連中三元、帶領球隊主場3比1擊敗歐聯球隊紐卡素的18歲愛爾蘭中鋒伊雲費格遜(Evan Ferguson)。

同一輪賽事，英超先有兩位「英超金靴獎得主射手」、曼城艾寧夏蘭特(Erling Haaland)及熱刺孫興民大演帽子戲法，輪到尾場亮相的伊雲費格遜更搶鏡，全場4次射門入3球，不單令紐卡素的英格蘭國家門將尼克普比出洋相，個人在英超累計攻入10球，史上只有奧雲(Michael Owen)(28球)、朗尼(Wayne Rooney)(15球)及謝菲斯(Francis Jeffers)(12球)在未足19歲時，比伊雲費格遜在英超入波更多。

有別於一般球星的成名路，費格遜出身愛爾蘭著名球會波希米亞人，在2021年才南下加盟白禮頓，但星途即變燦爛，他賽後說：「名字能跟上屆打破紀錄的夏蘭特、以及近年入球常客孫興民在一起，感覺很好。」同齡能連中三元，在之前英超只有奧雲、科拿(Robbie Fowler)及巴特威廉斯(Chris Bart-Williams)。

他現時效力的白禮頓，近年勇於讓新星出場發光發熱，他的師兄，兩大中場阿歷斯麥阿里士打及摩西斯卡斯度，已先後在今夏轉投英超大會；但這位6呎2吋高，下月才度過19歲生辰的長人中鋒，去季起已跟另一位之前寂寂無名的日本前鋒三笘薰，嶄露頭角，球會似有無限的寶藏可發掘。

