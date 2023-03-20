英超｜5天內兩戴帽 夏蘭特領曼城爭三冠

5天之內兩度連中三元的挪威神鋒艾寧夏蘭特，將帶領「藍月」曼城，在今季餘下兩個多月踏向三冠王進軍；個人只欠2球，便可追平英超年代，由雲尼斯達萊及穆罕默德沙拿保持一屆最多入球紀錄。

幾乎跟上周中歐聯贏RB萊比錫7比0一樣的倒模般戰況，曼城剛在英足盃半準決賽以6比0狂數由該會名宿高柏尼執教的英冠「一哥」般尼；主角仍是夏蘭特，今場戰至59分鐘已完成帽子戲法，又被哥帥約在63分鐘換走，其個人今屆已為藍月攻入42球，要打破曼聯名宿「雲佬」及現役利物浦鋒將沙拿的紀錄，觸手可及。另一阿根廷前鋒祖利安艾華利斯同場梅開二度，加上後備入替的高爾彭馬「埋齋」，令球會昂然躋身英足盃4強。

今季已6次連中三元

夏蘭特計這兩仗平均每15分55秒入一球，首屆踢英超已暫收穫6次中三元戰績，已達到效力曼城10載的阿根廷名宿阿古路的一半成績。在英超攻入260球的紐卡素名宿、現為電視台評論員的舒利亞說：「他(夏蘭特)是野獸、入球機器。他不入波好像睡不著，要一球又一球；他滿有自信但不自負，或許可以入50、60球，太瘋狂了。」

當選今仗最佳球員的夏蘭特賽後卻說：「我沒有訂下這(入球)目標。作為前鋒，我喜愛入球；但我專注是獲得機會，那我便大有機會入球。」般尼主帥高柏尼大讚這位「師弟」是一位願意進步的超級巨星，令人期待。