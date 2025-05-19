英超｜5月25日煞科 Now TV於D·PARK愉景新城辦睇波派對10場同步直播

2024/2025英超聯賽將於5月25日（周日）晚落幕，十場煞科戰將同步上演。Now TV 當日會於荃灣D·PARK愉景新城舉辦「Now TV 5.25睇波狂熱派對」，與球迷共享英超場上的熱情。Now TV更會在派對上送出五套共十張來屆英超門票^，得獎者有機會親身前往英格蘭，觀賞心儀球隊的精彩賽事。
活動當日下午五時開始，D·PARK將搖身一變成英超嘉年華，免費開放足球主題攤位遊戲予公眾參與，同場更設有英超珍藏展覽區，展示珍稀球衣及經典紀念品。
持票球迷可於晚上十時，與數百名球迷同步觀賞十場精彩直播，直擊列強隊伍本季最後的激烈戰況，見證來屆歐聯席位的誕生，以及利物浦於晏菲路舉行的盛大捧盃慶典。強尼及 KylieC於當晚更會與球迷大玩有獎遊戲，合資格參加者有機會獲得心儀球隊的「2025/2026球季英格蘭超級聯賽」入場門票^ 、「凝皓教育挑戰盃 - 中國香港 對 曼聯」門票及其他精美禮品。
由5月15日起，Now Sports將推出多項遊戲活動，讓球迷贏取派對入場券，Now TV客戶更可參加專屬活動。詳情請密切留意Now Sports Facebook及Instagram專頁的最新公布。
「Now TV 5.25睇波狂熱派對」活動詳情
- 日期:2025年5月25日 (星期日)
- 下午五時 - 遊戲攤位及英超球迷珍藏展覽區
- 晚上十時 - 同步直播十場英超聯賽 (只限持票人士)
- 地點:荃灣D·PARK愉景新城 L1 中庭
下季英超門票為2025/2026英超賽季指定比賽的賽事入場門票，並不包括相關之機票及住宿。英格蘭足球超級聯賽及HKT Limited擁有最終決定權。