英超｜5月25日煞科 Now TV於D·PARK愉景新城辦睇波派對10場同步直播

2024/2025英超聯賽將於5月25日（周日）晚落幕，十場煞科戰將同步上演。Now TV 當日會於荃灣D·PARK愉景新城舉辦「Now TV 5.25睇波狂熱派對」，與球迷共享英超場上的熱情。Now TV更會在派對上送出五套共十張來屆英超門票^，得獎者有機會親身前往英格蘭，觀賞心儀球隊的精彩賽事。

活動當日下午五時開始，D·PARK將搖身一變成英超嘉年華，免費開放足球主題攤位遊戲予公眾參與，同場更設有英超珍藏展覽區，展示珍稀球衣及經典紀念品。