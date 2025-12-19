英超｜Big Six大戰 紅軍勢拔頹「刺」

英超今晚深夜上演傳統Big Six大戰，由六強中暫時排名最低的兩隊對戰，熱刺迎擊利物浦。兩軍主帥地位不穩，雖然仍各被高層力撐，但實際上「分」秒必爭；只是熱刺主場欠威力，士氣平平，庸中取佼，今場寧撐陣容欠完整的「紅軍」利物浦贏波。(球賽編號FB1313，12月21日01:30開賽)
今夏由賓福特過檔熱刺的丹麥主帥法蘭克(Frank)，下台壓力與日俱增，球隊戰績反覆，歐聯大聯賽暫排第11位，主強客弱；英超同樣排第11位，卻相反是主弱客強。上月最尾3場分別全敗於大巴黎、阿仙奴及富咸腳下共失11球；早前主場難得連勝以為再有起色，但一下子又在上輪英超吞諾定咸森林3蛋，又被打沉，表現反覆不定。
熱刺戰術保守士氣低落
法蘭克似跟熱刺部分主力球員不和外，排陣部署非常保守最受批評，上仗作客森林落後兩球下，居然先換入防中祖奧包連夏(Joao Palhinha)及守將賓戴維斯(Ben Davis)，令人大感不惑。熱刺今屆頭16場英超，對比前帥普斯迪高路(Postecoglu)前兩季領軍同期比較，分數及入球下跌之餘，中框射門只有共52次，比前兩屆分別100次及97次，跌幅接近一半。以該隊季內8戰主場只曾打敗般尼及賓福特，近6次英超鬥紅軍輸足5次的差劣往績下，只怕無力搶攻博反彈。
紅軍主帥史洛治(Slot)同樣受下台壓力，可幸上次賽前跟頭號主將穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)冰釋前嫌，後者亦一早後備入替交出助攻，助利物浦主場打敗白禮頓，終止英超連和走勢。
沙拿戰非洲盃缺陣
紅軍前鋒加普(Gakpo)因傷續要缺陣，而沙拿已離英備戰非國盃；可幸蘇保斯拉爾(Szoboszlai)據報有望趕及復出，箭頭艾基迪基(Ekitike)當勇，季內入球已達雙位數字，今夏加盟後英超入球及助攻仍是「0」的攻中域斯(Wirtz)，近期轉踢自由人角色表現已有進展。再者，紅軍防守大致回穩，今場穩中求勝下，仍是勝算較高一方。
