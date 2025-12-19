英超｜Big Six大戰 紅軍勢拔頹「刺」

英超今晚深夜上演傳統Big Six大戰，由六強中暫時排名最低的兩隊對戰，熱刺迎擊利物浦。兩軍主帥地位不穩，雖然仍各被高層力撐，但實際上「分」秒必爭；只是熱刺主場欠威力，士氣平平，庸中取佼，今場寧撐陣容欠完整的「紅軍」利物浦贏波。(球賽編號FB1313，12月21日01:30開賽)

今夏由賓福特過檔熱刺的丹麥主帥法蘭克(Frank)，下台壓力與日俱增，球隊戰績反覆，歐聯大聯賽暫排第11位，主強客弱；英超同樣排第11位，卻相反是主弱客強。上月最尾3場分別全敗於大巴黎、阿仙奴及富咸腳下共失11球；早前主場難得連勝以為再有起色，但一下子又在上輪英超吞諾定咸森林3蛋，又被打沉，表現反覆不定。