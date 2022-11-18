英超︱C朗後半部訪問稱對離場有感後悔　仍想踢到40歲

事後，曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）罰C朗暫停與一隊操練，並且在對車路士一仗未有起用他。然而之後對韋斯咸及阿士東維拉的聯賽，還有對舒列夫的歐霸盃，C朗都踢足了90分鐘。之後他以抱恙而缺席富咸的比賽，並接受了這次訪問。不過C朗在訪問中，仍然覺得懲罰是不公平的。「我認為這是球會的策略，他們是想我作出這種反應。我對曼聯的溝通，非常、非常、非常之失望。說真的，我從未與球會或任何教練有衝突。然後他們罰我3日，我有很多感受，在這水平的運動、球會，我感受很多，這是羞辱。」

他續指：「在對曼城，你不用我，我覺得可以，我尊重你的事業，然而你要我對熱刺踢最後3分鐘，這是不合邏輯。我認為他是故意，舉個例，國家隊或其他隊，如果教練要我踢5分鐘，或是有人受傷，或是他需要我，我會落場，不過我感到被惹怒，不止是這場，還有之前的事。」

C朗的訪問在周四播出後半部份，當中主持人Piers Morgan問到對熱刺離場的事件：「Piers，我可以老實告訴你，我離開球場一事上，我是有後悔的。可能有，也可能沒有，我不太清楚，我很難100%解釋到，不過就說我後悔了吧，但是另一邊，我覺得被教練惹怒了。不讓我正選，然後教練要我最後3分鐘落場。對不起，我不是那種的球員，我知道我可以為球隊付出甚麼。」

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的訪問，在周四（17日）播出了後半部，其中在有關對熱刺的英超拒絕後備上陣並提早離場一事，C朗向主持承認是有感到後悔，但他指自己是感到被教練「激怒」，而且認為球隊的懲處並不公平。而他表示，自己希望可以踢到40歲才退役。

C朗續指：「我還記得，之後我回到家，兒子見到我就問『爸爸會去比賽嗎』，我說不了，因為我被球會罰3日。然後他在笑說『他們為甚麼要罰你，你是世界上最好的球員，而且還不能比賽？』我說『不，我不能比賽，因為我沒守規矩』然後他看着我『我爸爸不守規矩？』」

C朗再指：「一邊廂，我感覺很好，因為我可以更放鬆自己，不過另一邊，我是覺得失望。因為，是的，我後悔了、我道歉，我不是完美，我犯了錯。但是停我3日，這我覺得是太多了。然後他們用傳媒向我開火，這真的令我很失望。不要告訴我，要一個頂級的球員，一個渴求一切的人，一個主力上陣3分鐘。這是不能接受，而他們之前還說他們尊重我，所以他們這樣那樣。對我而言這不是尊重，這是為甚麼我做出這令自己遺憾的決定。」

對不上陣一事不後悔

他表示：「我向隊友為這狀況道歉，我在Instagram出文，我後悔離開球場、我後悔令隊友知道我的感覺、我向他們道歉。不過同一時間，我沒有為自己不上場而感到後悔。教練根本就沒有尊重過我，所以為甚麼關係變成了這樣。他跟傳媒說他支持我，怎樣怎樣，這只是跟傳媒說，我肯定！你不尊重我，我也不打算尊重你。」

他再對滕帥發炮：「我覺得他經常提到我，我沒有季前熱身，所以我在等候機會。我真的明白的，我是理解的。不過我不打算讓你得分，因為他根本對所有球員都不一樣，我不打算點名其他球員，但他們沒有被這樣對待。其之，我知道這是你新工作，曼聯在過去5年很差，所以他們要清理門戶，就即管這樣說吧。不過他們的處事方式，傳媒這樣的渲染，可能是溝通不好吧。但我最初是真的理解的，因為我沒有出席季前熱身，我沒有正選，然後就越走越遠。」

C朗指：「我不打算收起來，我認為這教練的同理心不夠，我講真的。他沒有對我給予應有的尊重。但就是這樣，在對熱刺的比賽，我走了出去。」而C朗之後又提到在季前對華歷簡奴半場離開一事，他指還有8個球員走了，但僅自己被點名，覺得是被針對。

拒絕沙特重磅合約因想留隊

另外，C朗又提到在季前有沙特阿拉伯球會以重金邀他加盟。他指對方開出了3.05億英鎊（約28.43億港元）的薪酬，令他成為世界最高收入球員，不過他因為「在這裡開心」而婉拒了合約。他說：「這是真的，不過傳媒之後說的，話沒有人要我都是垃圾，絕對是錯的。我是喜歡在這裡，我是打算在這裡打出一個偉大的賽季。不過他們（傳媒）持續地說沒有要C朗，一個去年入32球的球員會沒人要，還有國家隊呢？」

對於拒絕重金，他指：「這是困難的，很難，不過同一時間，我覺得在這裡很快樂，我還可以繼續入球。我仍然覺得我可以入更多更多入球，我覺得自己仍然有能力幫助國家隊，還有曼聯。但如果你感受不到周邊有這樣的能量，這是困難的。當然，批評是永遠都有『他都37歲，跟之前不一樣啦』，不過我都想知有人在我這年紀還維持這水平嗎？是的，目前我覺得很好，非常好，我相信自己會有一個奇妙的世界盃旅程，我在心理上和體能上都準備好。」

C朗又指，自己希望踢到40歲：「我想打多2至3年，所以2至3年是極限。我想在40歲退休，我覺得40歲是一個好年紀。不過我不知道，我不知道未來會如何，有時你會為人生計劃好，我說過很多次，人生就是不斷轉變的，而你永遠不會知道之後發生甚麼。」