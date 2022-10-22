英超｜C朗拿度提早離場 曼聯發聲明罰他停賽停操 滕哈格：違反紀律必有後果

曼聯球星C朗拿度於周三（19日）英超快車鬥熱刺時提早離場引起風波，球會更發聲明罰他停賽停操，並指他於今晚作客車路士一仗，不入大軍名單。領隊滕哈格（Erik ten Hag）周五（21日）受訪時確認前者該仗拒絕上陣，明言違反紀律必有後果，但預計他周一就會歸隊。



由於C朗拿度於周三英超未等完場就擅自離開球場回更衣室，紅魔官方發聲明宣布此子於周六作客車路士一仗，將不入大軍名單，周五記者會，領隊坦哈格解釋：「C朗的確拒絕後備上陣。我是領隊，有責任建立球隊文化，設立標準及價值觀。季前熱身對華歷簡奴時，我已告訴他早走是不可接受，不過當時不只他一個。但今次再犯，必須要承擔後果，我已作出過警告。」



C朗於周五仍有返回卡靈頓訓練基地，獨自與體能教練訓練。坦帥預計C朗下周一就會歸隊，並指仍然視他為球隊重要一員：「我和他本人都希望他今季可繼續留在球隊。我們對車路士時會想念他，沒有他是損失，但態度和心態是很重要的。我仍然希望他可以參與每場賽事，因為他很有影響力。」