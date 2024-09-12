英超｜C朗接受里奧訪問繼續批評滕哈格　曼聯去季淨蝕逾億英鎊

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），仍記着2年前與曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）的爭議，在接受前曼聯隊友里奧費甸南（Rio Ferdinand）訪問指紅魔一切都要重建，並直指滕帥不懂紅魔的文化。而曼聯公布上個賽季的財政報告，球隊的淨虧損達1.13億英鎊，不過球會的聯賽入座總人次是全歐洲之冠。 C朗日前接受曼聯舊隊友里奧的訪問，訪問的詳情在今日（12日）披露。而他在訪問中就繼續批評滕帥：「教練說他們無力爭聯賽和歐聯。作為曼聯教練，你不能說你們不是去爭取贏聯賽或是歐聯。精神上說可能我們沒有那個潛質，但我不會這麼說，我們是要去嘗試，你得去試。這是我對曼聯的希望，這也是我對自己的期望，盡力成為最好的球隊。我愛這球會，我不是那種會忘記過去的人。」

C朗認為，曼聯需要重建：「他們一切都要重建，這是我的看法。球會需要時間重建，因為他們仍是世上最好的球會之一，不過他們需要改變。他們也知道這是唯一方法。這也是為何他們展示出，他們開始改變，包括球會的架構、設施以及所有事情。球會老闆在投資訓練場地，我是很高興。我相信他們未來仍是光明的。我認為他們不止是依靠天才球員，他們還要從基層開始重建，否則他們不可能完成，這是不可能。」 指滕帥應接受雲尼斯達萊建議 他之後補充，找來前射手的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）是重建的好開始，並希望「雲佬」可為滕帥提供意見：「如果滕哈格聽雲佬意見，這會有幫助。我認為這有很大幫助是因為他了解球會，而球會是應該聆聽曾在這裡的人的意見。還有你（里奧）、堅尼（Roy Keane）、史高斯（Paul Scholes）或加利尼維利（Gary Neville）甚至費格遜（Sir Alex Ferguson）。你不可能在缺乏對球會的認知去重建，不是那些在辦公室工作的人可以。了解足球的人是那些在更衣室裡的人，他們知道如何與球員討論，所以我信雲佬是來幫忙，因為他是在球會之內，他了解這球會，他了解球迷。如果教練聽他，我想他們可以改善球會一點。」

上季聯賽總入場人次全歐洲最高 另外，曼聯公布了截至今年6月3日的財務報告。球會在上個球季的淨虧損達1.132億英鎊（約11.5億港元），在過去5年的累計虧損是3.7億英鎊。然而曼聯預計仍沒有違反英超的盈利及穩定條款，原因是不是所有開支計算入有關的條例，而球會也可以申請補回一些的補貼。至於歐洲足協方面亦公布,，曼聯在去季於本土聯賽的入座人次是全歐洲最高。在歐洲足協周四的公布，曼聯全季聯賽入座人次為1,397,148人次，是所有歐洲球會中最高。至於連同其他的比賽，曼聯的總入場人次就是歐洲第3。至於平均入場人次最多是德甲的多蒙特，場均達81,305人入場。