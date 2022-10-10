英超︱C朗終射入第700個球會入球　曼聯2:1贏愛華頓

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）終於攻入個人第700個球會入球，並協助曼聯在英超聯賽，以2:1擊敗愛華頓升上聯賽的第5位。
上仗對奧莫尼亞的歐霸盃未能入球，C朗在今仗只列後備。作客的紅魔開賽初段就運氣一般，先在5分鐘就被愛華頓的伊禾比（Alex Iwobi）禁區頂妙射破網而落後。雖然安東尼馬迪爾（Anthony Martial）傳予安東尼馬菲奧斯（Antony），後者面對龍門單刀射入，為紅魔在15分鐘追平。不過馬迪爾之後就受傷，需要由C朗入替。
馬迪爾上半場受傷
後備上陣的C朗在44分鐘，接應卡斯米路（Casemiro）傳送，為球隊射成2:1，同時亦是他今季在聯賽的首個入球，亦是他第700個球會賽事的入球。換邊後曼聯都有擴大比數的機會，只是拉舒福特（Marcus Rashford）的單刀被指手球在先而無效，而愛華頓最後一擊亦未能再攻破曼聯的大門，最終曼聯保住2:1的勝果完場。
曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後表示：「很快落後0:1，不過球隊的反應很好。這就是我們的目標，好好地應對落後。上半場我們壓迫得很好。這令他們很難入局，我對此很高興。我們也很開心後備上陣的C朗射入致勝球。對賽果當然亦很高興，不過在`很多時間，對表現也是高興的。」
阿仙奴3:2利物浦
至於較早開賽的另一場大戰，阿仙奴開賽40秒就由加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）建功開紀錄，雖然達雲紐尼斯（Darwin Nunez）在34分鐘為利物浦追平，然而布卡約沙卡（Bukayo Saka）上半場補時射入，半場為兵工廠領先2:1。換邊後，羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）一度為紅軍再度追平，只是阿仙奴在76分鐘獲得12碼，由沙卡射入，令兵工廠最終以3:2擊敗利物浦，繼續在榜首領先。
另外倫敦打吡戰，韋斯咸在主場以3:1擊敗富咸，而水晶宮亦在主場以2:1贏列斯聯。