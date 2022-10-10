英超︱C朗終射入第700個球會入球　曼聯2:1贏愛華頓

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）終於攻入個人第700個球會入球，並協助曼聯在英超聯賽，以2:1擊敗愛華頓升上聯賽的第5位。

上仗對奧莫尼亞的歐霸盃未能入球，C朗在今仗只列後備。作客的紅魔開賽初段就運氣一般，先在5分鐘就被愛華頓的伊禾比（Alex Iwobi）禁區頂妙射破網而落後。雖然安東尼馬迪爾（Anthony Martial）傳予安東尼馬菲奧斯（Antony），後者面對龍門單刀射入，為紅魔在15分鐘追平。不過馬迪爾之後就受傷，需要由C朗入替。

馬迪爾上半場受傷

後備上陣的C朗在44分鐘，接應卡斯米路（Casemiro）傳送，為球隊射成2:1，同時亦是他今季在聯賽的首個入球，亦是他第700個球會賽事的入球。換邊後曼聯都有擴大比數的機會，只是拉舒福特（Marcus Rashford）的單刀被指手球在先而無效，而愛華頓最後一擊亦未能再攻破曼聯的大門，最終曼聯保住2:1的勝果完場。

曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後表示：「很快落後0:1，不過球隊的反應很好。這就是我們的目標，好好地應對落後。上半場我們壓迫得很好。這令他們很難入局，我對此很高興。我們也很開心後備上陣的C朗射入致勝球。對賽果當然亦很高興，不過在`很多時間，對表現也是高興的。」