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體育
2024-11-26 12:57:38

英超｜Ed Sheeran為亂入艾摩廉訪問道歉

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葉士域治的股東Ed Sheeran。(路透社)

葉士域治的股東Ed Sheeran。(路透社)

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英超球會葉士域治的股東之一，英國歌手Ed Sheeran在周日（24日）的聯賽，葉士域治主場賽和曼聯的賽後，「亂入」英國天空體育的賽後對曼聯新帥艾摩廉（Ruben Amorim）的訪問，由於場面一度相當尷尬，令網民指責Ed Sheeran的行為，而Ed Sheeran也為事件道歉。

作為艾摩廉的首次英超領軍，天空體育的列納（Jamie Redknapp）賽後向他進行訪問。不過Ed Sheeran在訪問的途中突然亂入，由於當時訪問在直播進行，Ed Sheeran的出現令列納及主持人有點不知所措，事後不少人將訪問片段上載，又批評Ed Sheeran的行為。

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Ed Sheeran之後在個人社交平台上為事件致歉，她表示：「如果艾摩廉覺得我昨日冒犯了我為此道歉。那時我不清楚他在接受訪問，突然就過去想向列納打個招呼而已。」

Ed Sheeran在Instagram為亂入賽後訪問道歉。(IG截圖)

Ed Sheeran在Instagram為亂入賽後訪問道歉。(IG截圖)

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