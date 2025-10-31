熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
體育
2025-10-31 17:00:55

英超｜FPL第10周點部署？阿仙奴白禮頓球員值得推薦

布卡約沙卡(Bukayo Saka)負責處理阿仙奴死球，是FPL得分好手。

英超賽季正式進入第10周轉入正路階段，各位FPL領隊應開始辨識到哪些球隊或球員能夠在未來數周提供穩定的得分回報。

經過賽程分析、球員近況及基礎數據的支持下，為大家介紹以下表現應有一定保證的球員。

阿仙奴

兵工廠是今季英超表現最穩定的球隊，球隊將會於未來7輪聯賽作客對般尼、作客對新特蘭、主場對賓福特、以及主場對狼隊，有較大機會取得零封成績及取得較多入球。

布卡約沙卡（Bukayo Saka）£10.0m繼續是最佳的進攻球員選擇，事關他是球隊的十二碼及死球劊子手，生波的情況下亦可以取得入球或助攻，當他比賽狀態十足時，絕對是其中一位最值得信賴的FPL中場球員。

後衛方面，加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)£6.5m延續強勁走勢，分數領先所有守衛。他經已攻入1球及交出1個助攻，而每次角球攻勢他都看似會取得入球。另外，卡拉科利(Riccardo Calafiori)£5.8m 及添巴（Jurrien Timber）£6.1m 表現突出，都可提供進攻防守貢獻。

今季多次發生「韋碧克降臨」。 耶古保緬迪(Minteh)是白禮頓進攻重心。 添巴今季正選機會比賓韋特（Ben White）多。

白禮頓

白禮頓雖然今季開季有點脫腳後，但經已開始漸入佳境。未來6輪聯賽中將會主場對列斯聯、賓福特、阿士東維拉及韋斯咸，有望悉數贏波而回。

前鋒方面，老將韋碧克（Danny Welbeck ）£6.4m 表現令人喜出望外。他今季經已攻入5球，近3場聯賽亦最少上陣89分鐘，應可為大家省卻不少資金。

隊友耶古保緬迪(Minteh)£6.0m亦值得一提。雖然表現未算十分出色，但經已攻入1球及交出3個助攻，而一些基礎數據的預計入球及助攻數字值達1.8及1.5，預期將可取得攻多回報。另外他亦不用代表國家隊出戰非洲國家盃，所以大家不用擔心冬天的時候要為了他而作出球員交易。

原文刊登於 Yahoo 體育

