英超｜FPL第10周點部署？阿仙奴白禮頓球員值得推薦

經過賽程分析、球員近況及基礎數據的支持下，為大家介紹以下表現應有一定保證的球員。

英超賽季正式進入第10周轉入正路階段，各位FPL領隊應開始辨識到哪些球隊或球員能夠在未來數周提供穩定的得分回報。

阿仙奴

兵工廠是今季英超表現最穩定的球隊，球隊將會於未來7輪聯賽作客對般尼、作客對新特蘭、主場對賓福特、以及主場對狼隊，有較大機會取得零封成績及取得較多入球。

布卡約沙卡（Bukayo Saka）£10.0m繼續是最佳的進攻球員選擇，事關他是球隊的十二碼及死球劊子手，生波的情況下亦可以取得入球或助攻，當他比賽狀態十足時，絕對是其中一位最值得信賴的FPL中場球員。

後衛方面，加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)£6.5m延續強勁走勢，分數領先所有守衛。他經已攻入1球及交出1個助攻，而每次角球攻勢他都看似會取得入球。另外，卡拉科利(Riccardo Calafiori)£5.8m 及添巴（Jurrien Timber）£6.1m 表現突出，都可提供進攻防守貢獻。