英超｜FPL第11周點部署？阿仙奴鬥新特蘭或零失球

阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）不止有機會保持不失球，更有機會在死球中建功。

阿仙奴今季防守表現出色，陣中有兩名守衛排在FPL (Fantasy Premier League) 最高得分的頭五位之內。

兵工廠首10輪聯賽有7場保持不失球。目前為止只失3球，比第二失球最少球隊還要少5球。考慮到他們只曾6次被對手製造到重大入球機會，防守表現簡直固若金湯。

很多FPL玩家都因為阿仙奴開季賽程看來較為艱辛，而沒有在組軍時大手收購槍手守衛，雖然第12周起他們將會面對熱刺及車路士兩支勁旅，但由於防守數據太突出，所以大家可以考慮今周起用兩至三位阿仙奴防守球員正選出擊。