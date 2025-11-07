英超｜FPL第11周點部署？阿仙奴鬥新特蘭或零失球

阿仙奴今季防守表現出色，陣中有兩名守衛排在FPL (Fantasy Premier League) 最高得分的頭五位之內。
兵工廠首10輪聯賽有7場保持不失球。目前為止只失3球，比第二失球最少球隊還要少5球。考慮到他們只曾6次被對手製造到重大入球機會，防守表現簡直固若金湯。
很多FPL玩家都因為阿仙奴開季賽程看來較為艱辛，而沒有在組軍時大手收購槍手守衛，雖然第12周起他們將會面對熱刺及車路士兩支勁旅，但由於防守數據太突出，所以大家可以考慮今周起用兩至三位阿仙奴防守球員正選出擊。
可考慮加比爾做隊長？
如今最多玩家「持貨」的阿仙奴球員是加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes） (£6.6m)、大衛拉耶（David Raya） (£5.8m) 及添巴（Jurrien Timber） (£6.1m)，高達整體玩家的三分一。加比爾更加是近5周夏蘭特（Erling Haaland） (£14.8m) 以外得分最高球員，平均取得11分。該巴西國腳於該走勢中參與了3個入球，額外取得12分。除了防守貢獻得分外，亦經常有機會爭取入球。如果大家有信心，更加可以考慮委任加比爾為隊長。
添巴不但是阿仙奴陣中另一位防守表現穩固的守衛，他還參與了球隊4個入球。領隊阿迪達 (Mikel Arteta) 看來也不願意輪換添巴，9次正選上陣只兩次被換出。唯一隱憂是防守貢獻數字未必會太高。
如果有玩家有需要使用外咭或更換門將的話，拉耶絕對是信心之選。他基本上每場比賽都可預期取得6分。
阿仙奴今周對手是紀律性不錯的新特蘭，就算槍手前場進攻火力出現死火的情況也好，預計今仗後防未必會失球，應可穩陣取分。
原文刊登於 Yahoo 體育