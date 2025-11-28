英超｜FPL第13周用Free Hit好時機？曼城維拉6將值得推介

如果你還有Free Hit一周限定任換球員咭在手的話，那麼你可以考慮今周使用。
事關今周將會有阿士東維拉主場面對榜尾的狼隊，以及曼城主場迎戰升班球隊列斯聯兩場無論牌面及實力上都有明顯差距的賽事。
另外，今周亦有水晶宮對曼聯及車路士對阿仙奴兩場難以預測的賽事，加上最多FPL玩家擁有的前10球員中，有6位來自以上4支球隊，所以今周絕對是一個使用Free Hit咭的好時機。
FPL使用Free Hit咭後或今周球員選擇建議
曼城進攻鐵三角：夏蘭特Erling Haaland (£14.9m)、菲爾科頓Phil Foden (£8.0m)、杜古Jeremy Doku (£6.5m)
如果你還有Triple Captain隊長三倍積分咭在手的話，建議你今周也使用於賀蘭的身上。雖然菲爾科頓今季聯賽只參與了兩個入球，但他自第4周開始便場場正選上陣，表現狀態穩步上升。而杜古則是曼城今季中場表現最穩定的球員，入1球交出4個助攻，雖然他上陣時間成為FPL玩家最大的擔憂，但他有潛力可以得到巨大回報。
阿士東維拉三子：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez） (£5.0m)、馬迪卡殊Matty Cash (£4.6m)、摩根羅渣士Morgan Rogers (£6.9m)
門將馬天尼斯經已連續兩場主場聯賽保持零封好成績，而右閘卡殊則是球隊最高得分的守衛。另外亦睇好摩根羅渣士可以延續上仗面對列斯聯梅開二度的氣勢，他今季一共參與了球隊5個入球，貢獻良多。
