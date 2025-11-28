英超｜FPL第13周用Free Hit好時機？曼城維拉6將值得推介

如果你還有Triple Captain隊長三倍積分咭在手的話，建議你今周也使用於夏蘭特的身上。

如果你還有Free Hit一周限定任換球員咭在手的話，那麼你可以考慮今周使用。

事關今周將會有阿士東維拉主場面對榜尾的狼隊，以及曼城主場迎戰升班球隊列斯聯兩場無論牌面及實力上都有明顯差距的賽事。

另外，今周亦有水晶宮對曼聯及車路士對阿仙奴兩場難以預測的賽事，加上最多FPL玩家擁有的前10球員中，有6位來自以上4支球隊，所以今周絕對是一個使用Free Hit咭的好時機。