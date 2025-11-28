熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-11-28 16:35:00

英超｜FPL第13周用Free Hit好時機？曼城維拉6將值得推介

分享：
如果你還有Triple Captain隊長三倍積分咭在手的話，建議你今周也使用於夏蘭特的身上。

如果你還有Triple Captain隊長三倍積分咭在手的話，建議你今周也使用於夏蘭特的身上。

如果你還有Free Hit一周限定任換球員咭在手的話，那麼你可以考慮今周使用。

事關今周將會有阿士東維拉主場面對榜尾的狼隊，以及曼城主場迎戰升班球隊列斯聯兩場無論牌面及實力上都有明顯差距的賽事。

另外，今周亦有水晶宮對曼聯及車路士對阿仙奴兩場難以預測的賽事，加上最多FPL玩家擁有的前10球員中，有6位來自以上4支球隊，所以今周絕對是一個使用Free Hit咭的好時機。

英超賽程2025-2026第13輪｜（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜賓福特對般尼（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜曼城對列斯聯（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜新特蘭對般尼茅夫（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜愛華頓對紐卡素（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜熱刺對富咸（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜水晶宮對曼聯（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜阿士東維拉對狼隊（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜諾定咸森林對白禮頓（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜韋斯咸對利物浦（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜車路士對阿仙奴（am730製圖） 英超賽程2025-2026第13輪｜夏蘭特領前射手榜（am730製圖）

FPL使用Free Hit咭後或今周球員選擇建議

曼城進攻鐵三角：夏蘭特Erling Haaland (£14.9m)、菲爾科頓Phil Foden (£8.0m)、杜古Jeremy Doku (£6.5m)

如果你還有Triple Captain隊長三倍積分咭在手的話，建議你今周也使用於賀蘭的身上。雖然菲爾科頓今季聯賽只參與了兩個入球，但他自第4周開始便場場正選上陣，表現狀態穩步上升。而杜古則是曼城今季中場表現最穩定的球員，入1球交出4個助攻，雖然他上陣時間成為FPL玩家最大的擔憂，但他有潛力可以得到巨大回報。

adblk5
維拉近況理想，門將馬天尼斯（Martinez）功勞不少。 摩根羅渣士（Morgan Rogers）今季英超12場入3球及交出2次助攻，當中曾直射罰球入網。 曼城菲爾科頓（Phil Foden）今季英超10場攻入1球及1次助攻。

阿士東維拉三子：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez） (£5.0m)、馬迪卡殊Matty Cash (£4.6m)、摩根羅渣士Morgan Rogers (£6.9m)

門將馬天尼斯經已連續兩場主場聯賽保持零封好成績，而右閘卡殊則是球隊最高得分的守衛。另外亦睇好摩根羅渣士可以延續上仗面對列斯聯梅開二度的氣勢，他今季一共參與了球隊5個入球，貢獻良多。

原文刊登於 Yahoo 體育

追蹤am730 Google News

 
 