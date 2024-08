Now TV 宣布,再度奪得英格蘭超級足球聯賽(英超)三個賽季的獨家播放權,連續 15 年為香港觀眾送上全球最受歡迎的足球聯賽。 Now TV 將繼續直播 2024/25 至 2027/28 賽季,每季全部 380 場的英超賽事,指定賽事更會以 4K 播放 1 。觀眾亦可利用 Now TV 的自選點播服務重溫。

香港球迷可透過 Now TV 機頂盒或 Now TV 應用程式於相容的智能電視、手機或平板電腦收看所有賽事直播,及以最多三個裝置,在任何地方透過視像串流方式同步觀賞賽事。

Now TV 亦提供多個訂閱選項,包括體育組合、12 個月通行證、及按月或日收費的通行證,以迎合不同觀眾的喜好。觀眾亦可於網上訂購,即買即看,欣賞他們喜愛的內容。

英格蘭超級足球聯賽首席媒體官 Paul Molnar 在評論是次延長合作協議時表示:「我們很高興能夠與 Now TV 繼續保持長期的合作夥伴關係,在未來三個賽季為香港球迷帶來精彩及激烈的英超賽事。Now TV 一直致力創新,持續為觀眾提供高品質及卓越的賽事。」