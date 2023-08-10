英超｜Now TV車路士鬥利物浦送上《絲打講英超》迎開季 引入新體驗《英超數據領域》(附英超首輪賽程)

英超｜Now TV 引入新體驗《英超數據領域》車路士鬥利物浦送上《絲打講英超》迎開季（附英超首輪賽程)

新一季英超開咧，Now TV 為觀眾帶來全新《英超數據領域》（PL Data Zone），於精選賽事為球迷提供即時數據分析、球員表現、球隊陣式、傳送數據等資料，今週率先於般尼對曼城及車路士對利物浦賽事送上這個新項目，球迷只要於賽事直播期間轉到Now Sports 英超2台 (頻道622)，即可以一邊睇直播，一邊接收即場數據，畫面更會配合圖像及動畫來表現球員即時狀況。同時，今周車利大戰同場更送上《絲打講英超》及「英超多角度」，以嶄新英超觀賞體驗迎接新賽季。

《絲打講英超》今周有鄭杞瑤(Kylie C) 、香港女足郭靖雯，再配合李佩芝及張嘉殷，以絲打的角度 於另一聲道陪你收睇車路士對利物浦這場矚目大戰。另外，「Now 隨身睇」(Now Player)應用程式就 有「英超多角度」，提供多角度鏡頭俾你全方位欣賞精選賽事！ 今周賽事再次由衛冕隊曼城打頭陣，而首輪上演車路士大戰利物浦，為又一次軍備大競賽、群雄並起 亂局掀起首個高潮，豈容列強表現慢熱？

盟主曼城新兵不多但具份量，後衛法迪奧近年火速上位，而中場哥華傑治填補根度簡的空缺，社區盾 失利不會影響擁躉的信心。擂台躉首仗即迎來由前隊長甘賓尼領軍的般尼。眼見般尼擁有多位潛質優 厚的小將，你我早已知「般尼從來不易」。 去季同樣大走樣的車路士與利物浦今夏都積極換血，藍戰士豪花近二億歐元擴軍且換來名帥普捷天奴 領軍，肯定耳目一新；紅軍則除去老化，若然阿根廷中場麥卡里士打保持在白禮頓的水準，而蘇保斯 拿爾發揮預期作用，球隊中前場戰力無憂。