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體育
2023-08-10 19:04:51

英超｜Now TV車路士鬥利物浦送上《絲打講英超》迎開季 引入新體驗《英超數據領域》(附英超首輪賽程)

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英超｜Now TV 引入新體驗《英超數據領域》車路士鬥利物浦送上《絲打講英超》迎開季（附英超首輪賽程)

英超｜Now TV 引入新體驗《英超數據領域》車路士鬥利物浦送上《絲打講英超》迎開季（附英超首輪賽程)

新一季英超開咧，Now TV 為觀眾帶來全新《英超數據領域》（PL Data Zone），於精選賽事為球迷提供即時數據分析、球員表現、球隊陣式、傳送數據等資料，今週率先於般尼對曼城及車路士對利物浦賽事送上這個新項目，球迷只要於賽事直播期間轉到Now Sports 英超2台 (頻道622)，即可以一邊睇直播，一邊接收即場數據，畫面更會配合圖像及動畫來表現球員即時狀況。同時，今周車利大戰同場更送上《絲打講英超》及「英超多角度」，以嶄新英超觀賞體驗迎接新賽季。

《絲打講英超》主持。（am730製圖） 《絲打講英超》主持張嘉殷是忠實阿仙奴球迷 張嘉殷既可泳裝，又可扮耶耶托尼跳舞 張嘉殷形象百變 鄭杞瑤最近憑ViuTV真人騷《戀愛Staycation》人氣急升。 鄭杞瑤在《絲打講英超》亮相。 《絲打講英超》李佩芝支持阿仙奴多年 李佩芝有大量阿仙奴硬照 李佩芝文青Look 《絲打講英超》主持，香港女足球員郭靖雯

《絲打講英超》今周有鄭杞瑤(Kylie C) 、香港女足郭靖雯，再配合李佩芝及張嘉殷，以絲打的角度 於另一聲道陪你收睇車路士對利物浦這場矚目大戰。另外，「Now 隨身睇」(Now Player)應用程式就 有「英超多角度」，提供多角度鏡頭俾你全方位欣賞精選賽事！

今周賽事再次由衛冕隊曼城打頭陣，而首輪上演車路士大戰利物浦，為又一次軍備大競賽、群雄並起 亂局掀起首個高潮，豈容列強表現慢熱？ 

全新《英超數據領域》提供即時數據分析、球員表現、球隊陣式、傳送數據等資料。 「Now 隨身睇」(Now Player)應用程式內置「英超多角度」，提供多角度鏡頭全方位欣賞精選

盟主曼城新兵不多但具份量，後衛法迪奧近年火速上位，而中場哥華傑治填補根度簡的空缺，社區盾 失利不會影響擁躉的信心。擂台躉首仗即迎來由前隊長甘賓尼領軍的般尼。眼見般尼擁有多位潛質優 厚的小將，你我早已知「般尼從來不易」。

去季同樣大走樣的車路士與利物浦今夏都積極換血，藍戰士豪花近二億歐元擴軍且換來名帥普捷天奴 領軍，肯定耳目一新；紅軍則除去老化，若然阿根廷中場麥卡里士打保持在白禮頓的水準，而蘇保斯 拿爾發揮預期作用，球隊中前場戰力無憂。

英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖）

去季「有頭威冇尾陣」的阿仙奴捲土重來，從鄰會引入的迪勤懷斯、哈伐斯都屬重磅收購，勝在「即 食」，適逢球隊 8 月份對手不強，隨時再度開閘彈出。 在坦夏領軍下漸復魔性的曼聯，招納曼治，令本來已有般奴費蘭迪斯壓陣的中場實力更雄厚。

至於丹麥海倫是否「翻版賀蘭」，或許在首仗撲擊狼隊立見端倪。

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