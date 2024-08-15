英超24/25球季射手篇 英兵圍攻夏蘭特

英超上季入球瘋狂破紀錄，反而射手榜形勢拉近，「藍月」挪威中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)冧莊金靴獎，但優勢縮減；今屆能否繼法國球星亨利(Thierry Henry)後，連贏3屆成為另一英超經典，相信先要問過一眾英格蘭本土鋒將！
英超上屆380場比賽瘋入1,246球，平均每場紀錄性入3.28球，入球豐收可能是新例補時要補足，或者係主攻唯上娛樂球迷；上屆後備出場入波達159球，佔12.7%，可換5人令比賽由頭到尾都節奏明快。另外上屆尾三支球隊，合共失267球，無力守波成列強「點心」，難怪季後全部返英冠捱地獄賽程。
夏蘭特或非場場踢足
夏蘭特食正近兩屆入球瘋潮，登陸英超即大出「鋒」頭，自然又是今季季前頂頭大熱，力爭成為自阿仙奴的法國球星亨利自2003至2006年以來，首位3連霸英超射手。其實夏蘭特跟已4連霸的藍月一樣，期待再破英超數據，事關再對上之前8屆神射手，全不是出自當屆英超冠軍；他今屆最大阻力可能來自波士哥迪奧拿(Pep Guardiola)，為博歐聯，限制這位「魔人布歐」的聯賽出場時間，上屆他的聯賽入球由36球減至31球，比前季亦少踢4場。
最強挑戰者是一眾英格蘭攻擊好手，對上兩屆前6名射手，有4人是三獅國腳，車路士高爾彭馬(Cole Palmer)、曼城菲爾科頓(Phil Foden)、維拉奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)同轉投熱刺的蘇蘭基(Dominic Solanke)不似一季「玩完」；分別的隱憂是車路士人才太多、夏蘭特分薄科頓入球，奧尼屈堅斯重心踢歐聯，以及蘇蘭基「升呢」能力。
英超金靴黑馬 伊沙克海倫
一眾「外援」前鋒亦有睇頭，不用踢歐洲賽的紐卡素瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)、養傷中的曼聯「新夏蘭特」海倫(Rasmus Hojlund)、歐國盃表現進步的利物浦前鋒加普(Cody Gakpo)，完全康復的車路士法國前鋒尼干古(Christopher Nkunku)以及大器晚成、由德甲轉戰英超的韋斯咸新箭頭富克洛(Niclas Fullkrug)。
最後一定要向對上9屆6度入英超前10名、兼且是2019/20年神射手的「李城之寶」占美華迪(Jamie Vardy)致敬，上屆英冠入18球，今年37歲仍可以重返英超打拼，可惜季前受傷，期待再見其入波英姿。