英超24/25球季射手篇 英兵圍攻夏蘭特

英超上屆380場比賽瘋入1,246球，平均每場紀錄性入3.28球，入球豐收可能是新例補時要補足，或者係主攻唯上娛樂球迷；上屆後備出場入波達159球，佔12.7%，可換5人令比賽由頭到尾都節奏明快。另外上屆尾三支球隊，合共失267球，無力守波成列強「點心」，難怪季後全部返英冠捱地獄賽程。

夏蘭特或非場場踢足

夏蘭特食正近兩屆入球瘋潮，登陸英超即大出「鋒」頭，自然又是今季季前頂頭大熱，力爭成為自阿仙奴的法國球星亨利自2003至2006年以來，首位3連霸英超射手。其實夏蘭特跟已4連霸的藍月一樣，期待再破英超數據，事關再對上之前8屆神射手，全不是出自當屆英超冠軍；他今屆最大阻力可能來自波士哥迪奧拿(Pep Guardiola)，為博歐聯，限制這位「魔人布歐」的聯賽出場時間，上屆他的聯賽入球由36球減至31球，比前季亦少踢4場。

最強挑戰者是一眾英格蘭攻擊好手，對上兩屆前6名射手，有4人是三獅國腳，車路士高爾彭馬(Cole Palmer)、曼城菲爾科頓(Phil Foden)、維拉奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)同轉投熱刺的蘇蘭基(Dominic Solanke)不似一季「玩完」；分別的隱憂是車路士人才太多、夏蘭特分薄科頓入球，奧尼屈堅斯重心踢歐聯，以及蘇蘭基「升呢」能力。