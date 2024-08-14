今夏20支球隊有5位新上任領隊，包括利物浦史諾、車路士馬利斯卡、白禮頓賀斯拿、韋斯咸盧柏迪古及李斯特城的史堤夫谷巴。史諾能否取代高普，助紅軍返盛勢？馬利斯卡是車路士新美國老闆保利那杯茶嗎？英超史上最年輕領隊、31歲的賀斯拿夠料教「海鷗」？捲土重來的盧柏迪古及谷巴可爭一口氣？英超領隊壽命多不長，有功勳也難嘆慢板，包括新升班英超初體驗的葉士域治麥堅拿同修咸頓的羅素馬田，根據以往多年走勢，球隊實力有限，神仙難變。

傳統Big Six暫時增兵取態兩極；上屆前3名曼城、阿仙奴及利物浦，人腳熟口熟面，相信沒有新兵季初可以打正選。反而曼聯、車路士及熱刺積極添兵，其中車路士新老闆保利上場後，連續3個轉會窗瘋狂買人，暫時大軍有超過40名一隊球員，最貴新兵柏度尼圖都係新瓶舊酒，這支新「狂人球隊」第一場就要對4連霸的曼城，倍添話題。

曼聯入球靠舒克斯？

曼聯新老闆拉傑夫爵士信任主帥滕哈格，由新助教到新兵，位位分量十足，極度進取。法國中堅約路一踢即傷，即再放水喉準備簽入拜仁後防兩將馬沙拉奧同「荷蘭金童」馬菲斯迪歷特；其實最要解決是紅魔攻力不足的問題，救星會是由博洛尼亞加入的荷蘭人約舒亞舒克斯？

其餘今夏暫時兩位貴價新兵，都是征戰英超多年，包括熱刺簽般尼茅夫射手蘇蘭基同阿士東維拉簽愛華頓防中阿馬度奧拿拿。不如留意一下英超新希望，葉士域治中場奧馬赫捷臣、維拉前鋒摩根羅渣斯、白禮頓前鋒耶古保緬迪、水晶宮中場阿當禾頓同曼城中場占士麥亞堤，季初可以睇實。