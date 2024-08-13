英超24/25球季爭霸篇 曼城有力5連霸

歐國盃、美洲國家盃，剛完的奧運，今夏足球壇好戲連場，不過本周五開鑼的2024/25球季英超，仍是全球最吸睛的聯賽。「藍月」曼城上屆歷史性4連霸，期間競爭依然空前激烈，無敵卻不寂寞，哪怕被列強再度圍攻，藍月新季依然是擂台躉！
西班牙球隊近年叱吒國際球壇，對上7季6捧英超冠軍的藍月曼城，由西班牙籍主帥哥迪奧拿一路帶領，信心保證；其「徒弟」、另一西班牙人阿迪達，對上兩屆為阿仙奴取得亞軍，越追越貼，但今季是最後一年合約的哥帥，從容不迫，今夏暫欠重要即食收購，更大膽放走阿根廷新金童祖利安艾華利斯，又靠近兩屆英超神射手艾寧夏蘭特？查實藍月從不怕季初慢熱，戰術變化多又肯用新人，哥帥今屆爭霸藍圖未揭，深不見底。
阿仙奴欠頂級射手
對手又是阿仙奴？未必。阿迪達一直被認為抄襲哥帥成功秘訣，但仍然未肯簽一位射手型箭頭；用人及排陣太保守，靠漸過氣的加比爾捷西斯或踢法全面但欠臨門一腳的夏維斯衝鋒，可以令廠迷等到超過廿年的首個英超錦標？只怕尾段慣性「自爆」。
曼聯繼續荷蘭化
傳統Big Six通常會佔到英超前面6位置，上屆曼聯排第8不入局；而維拉突破壟斷排到第4，這兩隊今夏擴軍積極，新兵又實用，紅魔信任主帥滕哈格，新老闆出手闊綽又肯放權；這支新「荷蘭兵團」上季季尾食尾胡贏英足盃，已成今屆爭取佳績的基石，改用雲佬換「肥佬」賓尼麥卡菲教前鋒射波，「坦克」先贏一仗，「藍月」新季最強挑戰者。維拉升呢踢到歐聯，主帥艾馬利有料到，手執英格蘭新王牌箭頭奧尼屈堅斯，今屆仍然是Big Six大患。
利物浦由高普換上史諾，踏入重建期，三甲是目標；車路士換上另一哥帥門生馬利斯卡，手執超過40名一隊球員，亂七八糟。熱刺呢？簽蘇蘭基做首席前鋒，眼光「獨特」，列強中最乏惡氣。