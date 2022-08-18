英超3輪頭場激戰 熱刺強勢鬥「葡狼」

上仗倫敦打吡跟車路士踢出真火的熱刺，第3輪英超安排打頭陣，在香港時間周六晚上返主場，迎戰進一步「葡化」的狼隊(20/08 19:30)，熱刺將不能掉以輕心。
熱刺上仗戰至96分鐘憑一個具爭議的角球攻勢，2比2逼和車路士，終令雙方領隊干地與杜曹「握手變講手」，齊領紅牌，二人事後被英足總控以行為不檢，並要在本周四或之前答辯，意味兩人今輪賽事極大機會只能坐在觀眾席「遙控」。不過今夏大事擴軍的熱刺，開季先主場4比1大炒修咸頓，然後逼和車路士，充分顯示已在作戰狀態，且一眾高質新兵包括前鋒李察利臣、翼鋒比列錫及中場比蘇馬，均未嘗正選出場，熱刺真正底牌其實未揭。
當中哈利卡尼上仗攻入扳平球，只是球隊今屆暫取得的6個聯賽入球中，唯一前鋒入波，其好拍檔、上屆英超金靴獎得主的南韓前鋒孫興民，暫時只交出一次助攻，李察利臣今場有機會取代古路施夫斯基，組合新三叉戟，以激活卡尼及「孫仔」，發揮更大威力。另外，熱刺續擴軍，剛以1,500萬英鎊簽下烏甸尼斯的意大利小國腳左閘烏度基(Destiny Udogie)，並即時將他借回烏軍，留長線發展之用。
古亞迪斯或踢最前爭取入球
狼隊火力不足問題，自上季起未有解決，38戰入38球，僅勝過最終降班的3隊，勝在守力尚穩；本屆開季首兩戰只得1和1負入1球，由於中鋒魯爾占美尼斯養傷，重用黃喜燦擔任箭頭，效果一般，估計新葡兵干卡路古亞迪斯(Goncalo Guedes)，今場有機會試踢箭頭。領隊般奴拿治對這位可鋒可翼的25歲國腳級人馬寄望甚殷，二人早年曾在賓菲加青年軍結師徒之緣，並說：「我加盟狼隊時，他(古亞迪斯)是我首先要求的球員之一，他會成為我隊前鋒或翼鋒的解決方案。」
狼隊近日更同意以破球會紀錄轉會費3,800萬英鎊，簽下被國內傳媒認是當地最強的士砵亭23歲中場馬菲奧斯紐尼斯(Matheus Nunes)，只待同意個人條件，此子便有機會成為隊中現効的第10位葡萄牙球員，甚至有機會在今場列陣。