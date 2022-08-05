英超30︱新球季多項新變動　增加比賽用球減浪費時間

新一個英超賽季今日(5日)開鑼，這亦是1992年英超成立後的第30個賽季。新一個球季將有一些的變動，其中會試利多個比賽用球，以減低球員浪費比賽時間的機會，同時亦引用新的12碼及越位規則。

1992年首屆英超聯賽展開，而今年已是第30個年頭。今屆賽事，英超確定維持新冠疫情時的5個換人名額，比賽的換人將會繼續維持球隊可作出3次換人，並最多可換5人。而球隊的後備席可有9名球員。

另外，今季英超確立比賽用球的數字，要求每場比賽最少要有10個比賽用球，除了場上使用的1個外，第4球證會持有其中1個，而另外8個會分布在場邊，包括在各龍門線後2個及各橫邊2個，以減少球員或球會以控制場邊比賽用球來浪費比賽時間。而今季的比賽用球，雖然品牌仍使用nike，但是外表模仿了30年前英超用球的樣式。

新12碼及越位規則

而在球例方面，在12碼的新球例中，門將由在起腳前要至少一隻腳踏在白界線上，修正為門將可以一隻腳踏在白界線以內。而在越位方面，亦修正了有關防守球員觸球後，進攻球員立即解除越位位置的處理，在球員有意識進攻之下，仍會被判越位。

就有關比賽延期，在球隊於上陣人數不足，而球會是在已採取合理行動避免之下，才可以申請將比賽延期。

由於今年11月底舉行世界盃，因此英超今年會有6個星期的「歇冬期」，英超會在11月13日至12月26日休戰，意味後半季聯賽在12月26日的拆禮物日開始。然而今季將沒有「聖誕快車」的兩個比賽日，12月26日後，另一個賽日是2023年的1月5日。