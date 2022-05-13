英足盃決戰｜超強爭盃戲碼 車路士撼利物浦

連續兩屆決賽飲恨的車路士，視本屆英足盃為最後捧盃希望，並可讓新美國班主見到球會捧盃，同時粉碎利物浦本屆4冠王美夢。這場關乎兩英超強隊的榮譽之戰(14/05 23:45)，將於周六晚在溫布萊舉行，激鬥可期。

兩軍今屆已3次交手，聯賽兩戰全和，而今年2月尾在溫布萊舉行的英聯盃決賽，激戰至互射12碼的第11輪，由雙方門將主踢，利物浦的基利靴先入，但刻意在加時完結前換入、負責在互射12碼把關的車仔門將阿列沙巴拿加，不但在頭10輪未能成功撲出一球，最後主射更大腳抽高，將獎盃拱手相讓紅軍，相當戲劇性。

預計兩軍今場將以最強陣容出戰，車路士剛戰英超大勝列斯聯，穩保季席之餘卻付出重大代價，中場悍將高華錫被對手前鋒丹尼爾占士踢傷足踝，料無緣出戰決賽。沒有隨軍出戰列斯聯的法國中場好手尼高路簡迪，則有望今仗復出，夥拍羅夫度斯卓克在中場掃蕩紅軍。

車仔領隊杜曹早前表示非常重視英足盃：「我們希望躋身每項賽事的決賽，正如上季。季尾能參予這類大型比賽是非常重要，大家正歡欣雀躍地等待它的到來。」可幸車路士前線人腳充足，箭頭盧卡古再獲重用，近2戰入3球；這位「新魔獸」今場亦有望擔正，誓為對上兩屆決賽分別受挫阿仙奴及李斯特城的車路士，嘗到史上第9次捧走英足盃的滋味。

至於利物浦在同一中場位置亦受到打擊，巴西中場法賓奴在周中聯賽打敗阿士東維拉時拉傷腿筋，雖然領隊高普賽後表示其傷勢「正面」，但今場亦很大機會缺陣。紅軍歷來11次在英足盃鬥車路士，僅錄得4勝7負，略處下風，但今屆4強淘汰曼城，說服力十足，今場亦會有隊長佐敦軒達臣、「傳球大師」堤亞高艾簡達拿及英超前列射手穆罕默德沙拿，重返正選陣容，以全力助紅軍爭取今屆4冠王的第2項錦標，兼是自2005至06年球季後，首個英足盃。