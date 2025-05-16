英足盃決賽｜水晶宮強勢擋藍月

中游球隊要取得歐洲賽資格，透過贏盃賽會是最佳捷徑。今夜英足盃決賽，由聯賽排第12位、史上從未染指英足盃的水晶宮，在溫布萊球場挑戰班霸級球隊「藍月」曼城；兩軍雖然級數有別，但水晶宮銳氣正盛，以戰養戰，憑有效的突擊未必輸蝕，可博在法定時間起碼不敗。(球賽編號FB1838，5月17日23:30開賽)
英足盃已非爆冷溫床，對上11屆只有2020/21年度，由非傳統Big Six的李斯特城1比0打敗車路士封王，其餘10屆俱是列強「點心」；其中曼城近6屆兩度封王，上屆決賽則1比2不敵曼聯，鍾情英足盃。只是該隊今季表現令人失望，歐聯一早出局，英超只可守住前四一席，但上仗聯賽雖然有中鋒艾寧夏蘭特傷癒復出擔正，但作客竟然被包尾修咸頓悶和0比0。藍月表現之差備受譁然，亦反映球員的季尾爭勝決心，並未如想像般強。
陣容上，曼城眾星雲集，主帥哥迪奧拿未知會否讓新埃及「法老」奧馬馬莫殊復任正選，跟艾寧夏蘭特合力攻堅。至於水晶宮季尾表現硬淨，各項賽事計近5場不敗，最搶鏡當然是在英足盃4強於溫布萊3比0大勝維拉，由桑馬迪達、伊斯米拿沙亞及伊比爾治伊斯，組成的進攻鐵三角，實而不華。以近5屆決賽4次1球分勝負，1次鬥至互射12碼，今場聯賽排名及球隊級數之距離，未必反映真正比賽中的接近，預料會是一場互有攻守的激戰，史上第3次入決賽的水晶宮，有力再造驚喜。
高華錫誓破足總盃魔咒
順帶一提，曼城防中高華錫，連同之前長期效力車路士，四度入英足盃決賽全部失手，且看災星能否轉運，今次助藍月「標尾會」。
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