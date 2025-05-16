英足盃決賽｜水晶宮強勢擋藍月

中游球隊要取得歐洲賽資格，透過贏盃賽會是最佳捷徑。今夜英足盃決賽，由聯賽排第12位、史上從未染指英足盃的水晶宮，在溫布萊球場挑戰班霸級球隊「藍月」曼城；兩軍雖然級數有別，但水晶宮銳氣正盛，以戰養戰，憑有效的突擊未必輸蝕，可博在法定時間起碼不敗。(球賽編號FB1838，5月17日23:30開賽)

英足盃已非爆冷溫床，對上11屆只有2020/21年度，由非傳統Big Six的李斯特城1比0打敗車路士封王，其餘10屆俱是列強「點心」；其中曼城近6屆兩度封王，上屆決賽則1比2不敵曼聯，鍾情英足盃。只是該隊今季表現令人失望，歐聯一早出局，英超只可守住前四一席，但上仗聯賽雖然有中鋒艾寧夏蘭特傷癒復出擔正，但作客竟然被包尾修咸頓悶和0比0。藍月表現之差備受譁然，亦反映球員的季尾爭勝決心，並未如想像般強。