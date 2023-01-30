英足盃︱三笘薰金球制勝　白禮頓2:1淘汰利物浦

兩星期前的聯賽曾3球淨勝利物浦的白禮頓，今場的足總盃30分鐘就先失守，紅軍新秀哈維艾利洛（Harvey Elliott）接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）直線，禁區為球隊建功領先。然而紅軍的領先優勢僅得9分鐘，蘭普堤（Tariq Lamptey）把握罰球解圍不遠，在禁區外勁射，省中隊友李維士鄧克（Lewis Dunk）的腳改變方向，為白禮頓完半場前追平1:1。

上屆足總盃冠軍的利物浦，在第4圈就被淘汰。日本國腳的三笘薰持續世界盃的狀態，在下半場補時為白禮頓射入關鍵一球，令球隊以2:1反勝紅軍晉級。

換邊後雙方大部份時間都未能爭取到入球，但當進入到補時階段，白禮頓的一次罰球攻勢，佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）遠柱接應再傳中，三笘薰禁區內乖巧地先控下再挑過對手起腳，補時2分鐘為白禮頓射入致勝一球，以2:1反勝利物浦，亦確定對手無法衞冕。

非聯賽域斯咸遭錫菲聯迫和

今場擔任紅軍隊長的安德魯羅拔臣（Andy Robertson）賽後表示：「在今年開始，我們想有一番新氣象，然而卻沒有發生，我們反而變差。在聯賽，我們還未夠好，而現在我們在所有盃賽都出局了。」他又指：「你不可能只着眼一件事上，因為還需要更多。你可以說我們在門前的信心不夠好，在防守也有點鬆懈。我們在今日之前有兩場力保不失，但今日就失了兩球。我們要取回信心，但這講出來比做起來易，而這將令我們爭取成績。」

另外，賽事唯一非職業聯賽球會，由Marvel《死待》主角萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）擁有的地區聯賽球隊域斯咸，在另一場的第4圈差點爆出大冷門。球隊在兩度領先之下，加上對手一度少打一人，但卻在補時階段失守，被錫菲聯驚險迫和3:3，需要重賽再決勝負。而另一場比賽，英冠的史篤城就以3:1擊敗乙組的史堤芬納治。