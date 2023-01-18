英足盃︱利物浦重賽1球小勝狼隊　球場兩度停電

此前在2023年仍未響勝鼓的紅軍，在主場只能與狼隊打平2:2，令比賽需要重賽。賽前狼隊的主場卻因為市內出現大規模的停電，在開賽前先停電了數分鐘，而在比賽開賽後，亦出現數秒的停電，據報VAR系統亦因此中止了15分鐘的運作。不過紅軍未受有關影響，在開賽13分鐘，就由艾利洛禁區頂的遠射，笠過對手門將入網，為利物浦先開紀錄。

近況欠佳的利物浦，周中需要為足總盃第3圈的比賽進行重賽。紅軍憑哈維艾利洛（Harvey Elliott）上半場的遠射建功，以1:0擊敗狼隊，下一圈會對白禮頓。

紅軍換邊後，再次由法比奧卡華路（Fabio Carvalho）攻破對手大門，但被旁證指越位而無效。之後狼隊有一個罰球，狠隊球員雖然指紅軍守將用手打到皮球，但球證未有判12碼，最終紅軍就僅以1球擊敗狼隊。

高普：感覺好似幾年未試過

利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp）賽後表示：「勝利和踢得好的感覺，好像我們已有幾年未試過一樣。我們一直努力戰到最後，不過我們是控制了比賽一段長時間。這是非常好，也是我們而想要的反應。」

紅軍晉級後，次圈會對白禮頓，球隊在上周末的聯賽才大敗給對手。而其他的重賽賽果，英冠的史雲斯加時以1:2不敵同級的布里斯托城，而韋根亦不敵同級的盧頓。至於西布朗就以4:0擊敗國家聯賽的車士打菲特。