英足盃｜加時絕殺利物浦 紅魔小兵一戰成名

正所謂養兵千日，用在一朝！由2021年加盟曼聯至今，一直未受重用的科特迪瓦神奇小子阿密特迪亞路，在英足盃半準決賽的「雙紅會」，為「紅魔」後備登場，於加時戰補時絕殺利物浦，協助球隊險勝4比3，粉碎了宿敵「紅軍」今屆4冠王美夢外，也為曼聯及領隊坦哈格帶來挽救球季的機會。曼聯4強又抽到上上籤，將遇上英冠高雲地利，繼續向爭逐今季唯一錦標進發。 曼聯在奧脫福與紅軍又合演一場經典對決，雙方法定時間打和2比2；加時戰上半場利物浦憑哈維艾利諾入波取得領先；但拉舒福特與迪亞路在最後階段的入波，終領曼聯險勝4比3。

迪亞路︰最重要的入球 在加時的補時階段攻入絕殺球的迪亞路，是年僅21歲的科特迪瓦國腳翼鋒，自2021年初由阿特蘭大加盟後，一直未受重用，對上兩季更先後被外借往格拉斯哥流浪與新特蘭；其中上季在英冠代表「黑貓」攻入14個聯賽入球，今季得到留在紅魔一隊的機會；可惜受傷患影響，之前僅在英超兩度後備上陣合共不足10分鐘，苦候大半個球季，今戰在奧脫福終於一球成名。 今戰85分鐘後備登場的迪亞路，賽後興奮說：「精彩一戰，我們配得上勝利，表現很好，是今季最好表現之一。在如此重要時刻入波，我想這是我生涯最重要的入球。」不過，迪亞路因為脫衣慶祝入波，領下個人今場第二面黃牌被逐，將在下場英超停賽，但預料無阻他在4強於溫布萊出戰由前曼聯球星羅賓斯帶領的高雲地利，助紅魔爭入決賽。