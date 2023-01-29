英足盃｜卡斯米路孫興民火熱 曼聯熱刺過關

兩支英足盃爭標熱門曼聯及熱刺，在第4圈考驗不大，分別靠巴西中場卡斯米路及南韓前鋒孫興民，梅開二度，輕取英冠對手，躋身16強。 曼聯主場鬥由紅魔名將恩斯當領隊的英冠雷丁，變成一場「森巴騷」。中場大將卡斯米路先梅開二度，其巴西同胞費特入替傷出的基斯甸艾歷臣後，交出1入球1助攻；全場表現落力的翼鋒安東尼馬菲奧斯亦交出助攻，終3比1輕取有老牌高大中鋒安祖卡路爾「2黃1紅」被逐的雷丁。

坦克讚卡斯米路、安東尼 紅魔主帥滕哈格賽後被問及對防中卡斯米路的入球能力表示：「我們知道他在皇馬跟卻奧斯及莫迪歷是出色的中場球員，他可以是己隊進攻一部分，並樂在其中，實在非常出色。」卡斯米路今屆連英超已攻入4球，但「坦克」不忘點名讚年輕翼鋒安東尼，並說：「我想他在成長中，首個入球交出美妙助攻；我們希望見到他更有活力，更多向性及更直接。」