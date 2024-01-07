英足盃｜史達寧靚罰球再現 車路士大勝過關

傳統說英格蘭足總盃是爆冷溫床，但不適用於剛過去周六賽日，6支在第3圈出戰的英超球隊，遇上低組別對手悉數過關。其中今季表現一直未達預期的車路士，主場迎戰英冠普雷斯頓，在半場受制對手嚴密防守下，至換邊後打破缺口，最終大勝4比0，前鋒史達寧(Raheem Sterling)更射入世界級靚罰球，贏盡球迷掌聲。

下半場發威4將數胡

車路士目前在英超排名第10，爭霸機會渺茫；來到英足盃，主帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)強陣出戰志在必得，可是面對英冠中下游分子，上半場進攻仍未見銳利，幸換邊後終由布查(Armando Broja)頭球建功，之後堤亞高施華(Thiago Silva)、史達寧及安素費南迪斯(Enzo Fernandez)各省一粒，以4球大勝。

其中史達寧禁區外炮彈式罰球，直飛網角破網，英國球迷網民讚不絕口，有人留言：「世界波罰球真是頂級，美斯(Lionel Messi)是誰呀？」也有說：「3比0，史達寧罰球，幾乎複製了他對紐卡素的入波……神級罰球！」