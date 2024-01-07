熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-07 17:21:34

英足盃｜史達寧靚罰球再現 車路士大勝過關

分享：
史達寧(Raheem Sterling)射入世界級靚罰球

史達寧射入世界級靚罰球後慶祝。

傳統說英格蘭足總盃是爆冷溫床，但不適用於剛過去周六賽日，6支在第3圈出戰的英超球隊，遇上低組別對手悉數過關。其中今季表現一直未達預期的車路士，主場迎戰英冠普雷斯頓，在半場受制對手嚴密防守下，至換邊後打破缺口，最終大勝4比0，前鋒史達寧(Raheem Sterling)更射入世界級靚罰球，贏盡球迷掌聲。

布查(Armando Broja)頭球建功 堤亞高施華入波。 史達寧射入世界級靚罰球 安素費南迪斯埋齋

下半場發威4將數胡

車路士目前在英超排名第10，爭霸機會渺茫；來到英足盃，主帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)強陣出戰志在必得，可是面對英冠中下游分子，上半場進攻仍未見銳利，幸換邊後終由布查(Armando Broja)頭球建功，之後堤亞高施華(Thiago Silva)、史達寧及安素費南迪斯(Enzo Fernandez)各省一粒，以4球大勝。

其中史達寧禁區外炮彈式罰球，直飛網角破網，英國球迷網民讚不絕口，有人留言：「世界波罰球真是頂級，美斯(Lionel Messi)是誰呀？」也有說：「3比0，史達寧罰球，幾乎複製了他對紐卡素的入波……神級罰球！」

布查入球 安素費南迪斯

普帥撐布查質素佳

至於先開紀錄的車仔小將前鋒布查，去年9月才從阿基里斯腱重創中康復，今季聯賽暫僅入1球；但普帥對此子未來充滿信心：「這入球對他(布查)很重要，老實說，他需要這種賽事來爭取入球，去感受與改進。要改進不只是體能，也包括他的身體語言，並需要繼續向前走，需要多點笑容及更正面。他深具潛力，是現時英超及歐洲中最具質素的年輕前鋒之一。」

伊沙克射入12碼 馬迪卡殊

阿士東維拉險勝米堡

同日晉級的英超球隊包括白禮頓、紐卡素、阿士東維拉、般尼茅夫及錫菲聯，當中紐卡素作客以3比0大破新特蘭，表現最為精彩；維拉造訪米杜士堡，僅靠馬迪卡殊(Matthew Cash)完場前入波，小勝1比0，最為驚險。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受