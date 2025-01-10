英足盃｜各有隱憂 維拉「細」鬥鎚仔幫

計聯賽排名兼有主場之利，阿士東維拉本應可以秤先，問題是該隊上仗聯賽主場2比1險勝弱旅李斯特城，代價不小，中場進攻發電機約翰麥甘尼傷出，賽後證實腿筋拉傷要休息約5個星期；加上主力中堅柏奧托利斯前仗鬥白禮頓同樣一早離場，更因蹠骨骨裂要休戰兩個月，接連在主場折損大將，元氣大傷。

英足盃第3圈今晚深夜先上演今季首場英超內訌戰，由阿士東維拉主場鬥易帥的韋斯咸。兩軍近期問題多多，對英足盃心意難測，今場入球中位數[3.5]球，可博「細」盤。(球賽編號FB5940，1月11日04:00開賽)

主帥艾馬利短期內會將採取較保守戰略迎敵，事關頂上中堅泰朗明斯自康復後，表現未復全盛時期；而防守性較強的中場積及藍斯，取代麥甘尼會削球隊火力。始終維拉本月首要目標必是稍後兩場歐聯搶分大戰，近屆英足盃頂多入第4圈；副選門將羅賓奧臣、守將尼迪積高域、伊恩馬特臣；中場貝安迪亞、菲奧根尼及巴克里，今夜出場當試陣。前線殺手祖漢杜蘭仍要停賽，摩根羅渣士波監期滿則可復出。

對手「鎚仔幫」韋斯咸在聯賽連負利物浦及曼城失9球，跌落中下游，令盧柏迪古被炒，將由前白禮頓及車路士領隊樸達接任。球隊季內防線從未予人安穩，但近期連王牌前鋒查洛保雲亦要養傷至下月，令傷愈的德國箭頭富克洛更顯孤掌難鳴。