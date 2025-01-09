英足盃｜富咸主場有「福」

富咸上仗靠射手魯爾占美尼斯射入兩個12碼，主場2比2逼和葉士域治，保持聯賽8戰不敗，排英超第9位。富咸對上16次在第3圈出戰，13次成功過關，期間遇低組別對手未曾「出事」。下周中起又要應付頻密英超賽程，主帥馬高施華今場料輪換以中堅佐基姆安達臣、中場卡亞尼及施斯隆，以及傷愈不久的史密夫路維擔正，箭頭或用卡路士雲尼斯奧斯，面對屈福特仍有力贏最少2球。

主帥湯卡華利望球隊反彈

英冠屈福特去年3月由前曼聯中場湯卡華利(Tom Cleverley)接掌帥印，原本勢頭不俗，但自上月中旬起5戰聯賽4敗。最大打擊是上仗主場不敵錫菲聯後，該隊奧地利一號門將比治文因弄傷足踝韌帶休息3個月，今場要由美職回流的祖拿芬邦特把關，防守更見不穩。球隊今場另一焦點是前曼聯名將恩斯之子湯馬士(Thomas Ince)，有望擔正攻堅。湯帥坦承要令球隊扭轉頹勢，是他上任以來最大考驗。英足盃今屆不設重賽，法定時間打和加時，再和即射12碼。