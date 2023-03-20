英足盃︱富咸打少兩個贏變輸　負曼聯1:3出局

聯賽盃冠軍的曼聯，爭取球隊今季的第2項錦標，不過路途並不簡單。上半場面對聯賽中游的富咸，半場僅與對手踢平0:0。換邊後富咸更是先開紀錄的一隊，阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）在50分鐘把握角球的機會，近門為客隊射入領先。之後富咸再一次角球機會，就未過到曼聯門將的迪基亞（David de Gea）。

比賽在72分鐘就出現逆轉。曼聯的一次反擊，查頓辛祖（Jadon Sancho）接應安東尼馬菲奧斯（Antony）的傳送，扭過門將起腳，不過富咸的韋利安（Willian）趕到，用手擋出了皮球，球證翻看VAR後，向韋利安出示紅牌。而富咸球員包圍球證理論時，米祖域推撞球證，令他亦領紅牌，而富咸領隊的馬高施華（Marco Silva）同樣被逐。曼聯12碼由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀射入，為球隊追平。多打兩個的紅魔，兩分鐘後再由沙比薩（Marcel Sabitzer）接應隊友傳中，近門射入，為曼聯反勝。加上般奴費南迪斯補時錦上添花，曼聯最後以3:1反勝富咸晉級，次圈會對白禮頓。

米祖域或面臨重罰

馬高施華在賽後記者會，被問到米祖域的問題。在1998年，迪肯尼奧（Paolo Di Canio）就曾因為推撞球證，被罰停11場，被問到會否擔心這位富咸射手可能面對重罰，他表示：「我不這樣看，狀況沒這麼壞。他是有推球證，米祖域應當控制好自己情緒。我看到那場面，我會與他談一下。不過我希望那些準備去作決定的人，應該公平地看這事態的發生。」