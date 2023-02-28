英足盃｜曼城作客襲布城 爭入8強

那邊廂，曼聯爭四冠王過頭關；這邊廂，其同市宿敵曼城，在香港時間今晚深夜南下英冠奇兵布里斯托城，作連續第5場作客比賽，誓要闖8強，要防陰溝翻船。
英冠暫列第13位的布里斯托城，現由曾兩度帶領英超李斯特城多年的皮亞臣執掌兵符，成績雖然平平，但自去年尾起，各項賽事已保持12場不敗，對上4戰主場3勝1和僅失1球，包括上一圈英足盃3球大勝西布朗，今場挑戰英超班霸曼城，望以近期勇態配上穩健防守，力爭自1974年以來，首次躋身英足盃8強。布城近期最大打擊是主力中堅羅拔艾堅遜，前仗鬥新特蘭弄傷十字韌帶提早收咧，但上仗主場由捷克球員卡拿斯頂上，主場不失球下氣走侯城。該隊近期人氣最盛的是年輕前鋒貝爾，前一圈加時入波奠勝，上一圈更梅開二度，今場將聯同射手拿基韋爾斯、馬克史基斯及阿歷士史葛，合力攻堅。
曼城對上3屆4強出局
曼城在主帥哥迪奧拿麾下，僅在2019年捧過英足盃，對上3屆皆在4強出局；球隊近年甚少在盃賽被低組別對手擊敗，只曾在2018年英足盃16強被當時的甲組韋根淘汰。球隊對上兩圈先後淘汰車路士及阿仙奴，並剛在英超作客4比1大勝另一南部大軍般尼茅夫，今場會是「藍月」連續第5場作客比賽，部分主力料將輪換，預計後備門將奧迪加、中場加雲菲臘斯及新星前鋒祖利安艾華利斯，在盃賽會受重用。
同晚另外兩支英冠球隊，亦會挑戰英超好手，包括中下游分子史篤城迎戰白禮頓及前列的布力般流浪作客前屆盟主李斯特城。唯一英超內訌是富咸鬥列斯聯。
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