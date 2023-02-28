英足盃｜曼城作客襲布城 爭入8強

那邊廂，曼聯爭四冠王過頭關；這邊廂，其同市宿敵曼城，在香港時間今晚深夜南下英冠奇兵布里斯托城，作連續第5場作客比賽，誓要闖8強，要防陰溝翻船。

英冠暫列第13位的布里斯托城，現由曾兩度帶領英超李斯特城多年的皮亞臣執掌兵符，成績雖然平平，但自去年尾起，各項賽事已保持12場不敗，對上4戰主場3勝1和僅失1球，包括上一圈英足盃3球大勝西布朗，今場挑戰英超班霸曼城，望以近期勇態配上穩健防守，力爭自1974年以來，首次躋身英足盃8強。布城近期最大打擊是主力中堅羅拔艾堅遜，前仗鬥新特蘭弄傷十字韌帶提早收咧，但上仗主場由捷克球員卡拿斯頂上，主場不失球下氣走侯城。該隊近期人氣最盛的是年輕前鋒貝爾，前一圈加時入波奠勝，上一圈更梅開二度，今場將聯同射手拿基韋爾斯、馬克史基斯及阿歷士史葛，合力攻堅。