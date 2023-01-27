英足盃｜曼城大戰阿仙奴 誓「收兵」

英超前領雙雄，英足盃先遇！在聯賽排一、二的阿仙奴及曼城，在香港時間今晚深夜於伊蒂哈德球場相遇，以最強戲碼揭開英足盃第4圈戰幔，並為兩軍下月中在英超碰頭前，先來一次埋身肉搏。
藍月主帥哥迪奧拿自2016年掌帥印後，該會成為近年英國球壇最成功的一隊，曼城對上6個球季，分別4度捧走英超及英聯盃獎盃，不過只曾在18/19年度1次捧走英足盃；並在翌年的準決賽，被最終奪盃的阿仙奴淘汰。可見英足盃未必是哥帥「那杯茶」，不過上一圈大炒車路士後，即抽正英超「一哥」阿仙奴，哥帥必望藉今夜主場打敗對手，為下月中的榜首大戰先下馬威。
陣容上，曼城可夫添出擊，新「射球機器」艾寧夏蘭特，剛戰英超中三元後，即在下半場中段被換走。這位在英超已入25球的挪威神鋒，上一圈跟中場大將奇雲迪布尼皆坐冷板，但大敵當前，哥帥或以最強「孖寶」，招呼一眾小「兵」。
阿仙奴阿迪達領兵挑恩師
至於阿仙奴則「最愛」英足盃，史上已14度封王居首，包括主帥阿迪達在2019/20年度任教首季，即能秉承球會「優良」傳統。達Sir賽前記招表示，兩雄聯賽爭霸，感覺奇怪，可選擇寧避免，但不會影響他跟「恩師」哥帥的深厚友誼。不過球隊在盃賽慣常出不少二線兵，而最矚目將是剛加盟的李安度杜沙特，今場有機會串演箭頭。兵工廠自從2020年英足盃4強打敗曼城後，對上5次交手全敗，今場面對料夫添出擊的曼城，將會非常難踢。
第4圈另一場英超內訌戰，將是周日晚的白禮頓迎戰利物浦；至於曾12度封王的曼聯，周六深夜將會招呼紅魔名宿恩斯帶領的英冠雷丁。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)