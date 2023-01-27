英足盃｜曼城大戰阿仙奴 誓「收兵」

英超前領雙雄，英足盃先遇！在聯賽排一、二的阿仙奴及曼城，在香港時間今晚深夜於伊蒂哈德球場相遇，以最強戲碼揭開英足盃第4圈戰幔，並為兩軍下月中在英超碰頭前，先來一次埋身肉搏。

藍月主帥哥迪奧拿自2016年掌帥印後，該會成為近年英國球壇最成功的一隊，曼城對上6個球季，分別4度捧走英超及英聯盃獎盃，不過只曾在18/19年度1次捧走英足盃；並在翌年的準決賽，被最終奪盃的阿仙奴淘汰。可見英足盃未必是哥帥「那杯茶」，不過上一圈大炒車路士後，即抽正英超「一哥」阿仙奴，哥帥必望藉今夜主場打敗對手，為下月中的榜首大戰先下馬威。

陣容上，曼城可夫添出擊，新「射球機器」艾寧夏蘭特，剛戰英超中三元後，即在下半場中段被換走。這位在英超已入25球的挪威神鋒，上一圈跟中場大將奇雲迪布尼皆坐冷板，但大敵當前，哥帥或以最強「孖寶」，招呼一眾小「兵」。