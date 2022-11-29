英足盃︱曼城車路士第3圈狹路相逢　曼聯迎戰愛華頓

世界盃決賽周已完成近一半，而各國的聯賽也將在下月底至明年初重開。而其中，英格蘭足總盃就為第3圈賽事進行抽籤，當中英超的兩支勁旅曼城與車路士就被抽中碰頭，成為這圈的最強戲碼。

英格蘭足總盃在周末完成了次圈的比賽後，第3圈賽事在明年1月6至9日舉行，各支英超球會亦將會參戰。其中出現了5場的英超對決，當中以曼城主場對車路士最受注目。曼城與車路士在早前的聯賽盃次圈已經抽到碰頭，最後曼城以2:0擊敗車路士。另外，同市的曼聯亦抽中對另一支的英超球隊愛華頓，而衞冕的利物浦會與狼隊進行另一場的英超對決，餘下是賓福特對韋斯咸及水晶宮對修咸頓。

至於14次足總盃冠軍的阿仙奴，第3圈將面對英甲的牛津聯，而李斯特城的對手會是非聯賽球會的杜根咸或英乙的基寧咸。

英格蘭足總盃第3圈對賽（英超球會）：

米杜士堡（英冠） 對 白禮頓

曼城 對 車路士

熱刺 對 樸茨茅夫（英甲）

卡迪夫城（英冠） 對 列斯聯

賓福特 對 韋斯咸

般尼茅夫 對 般尼（英冠）

阿士東維拉 對 史提芬納治（英乙）

牛津聯（英甲） 對 阿仙奴

黑池（英冠） 對 諾定咸森林

杜根咸（非聯）／基寧咸（英乙） 對 李斯特城

侯城（英冠） 對 富咸

水晶宮 對 修咸頓

錫周三（英甲） 對 紐卡素

曼聯 對 愛華頓

利物浦 對 狼隊