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體育
2022-11-29 14:10:55

英足盃︱曼城車路士第3圈狹路相逢　曼聯迎戰愛華頓

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英格蘭足總盃完成第3圈的抽籤。(路透社)

英格蘭足總盃完成第3圈的抽籤。(路透社)

世界盃決賽周已完成近一半，而各國的聯賽也將在下月底至明年初重開。而其中，英格蘭足總盃就為第3圈賽事進行抽籤，當中英超的兩支勁旅曼城與車路士就被抽中碰頭，成為這圈的最強戲碼。

英格蘭足總盃在周末完成了次圈的比賽後，第3圈賽事在明年1月6至9日舉行，各支英超球會亦將會參戰。其中出現了5場的英超對決，當中以曼城主場對車路士最受注目。曼城與車路士在早前的聯賽盃次圈已經抽到碰頭，最後曼城以2:0擊敗車路士。另外，同市的曼聯亦抽中對另一支的英超球隊愛華頓，而衞冕的利物浦會與狼隊進行另一場的英超對決，餘下是賓福特對韋斯咸及水晶宮對修咸頓。

至於14次足總盃冠軍的阿仙奴，第3圈將面對英甲的牛津聯，而李斯特城的對手會是非聯賽球會的杜根咸或英乙的基寧咸。

英格蘭足總盃第3圈對賽（英超球會）：

米杜士堡（英冠）　對　白禮頓
曼城　對　車路士
熱刺　對　樸茨茅夫（英甲）
卡迪夫城（英冠）　對　列斯聯
賓福特　對　韋斯咸
般尼茅夫　對　般尼（英冠）
阿士東維拉　對　史提芬納治（英乙）
牛津聯（英甲）　對　阿仙奴
黑池（英冠）　對　諾定咸森林
杜根咸（非聯）／基寧咸（英乙）　對　李斯特城
侯城（英冠）　對　富咸
水晶宮　對　修咸頓
錫周三（英甲）　對　紐卡素
曼聯　對　愛華頓
利物浦　對　狼隊

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