英足盃︱曼城4球大炒車路士　下一圈或撼阿仙奴

上周中剛在英超擊敗車路士，曼城在周日（8日）與藍戰士再於足總盃碰頭。曼城再以4:0的比數大勝一仗，下一圈將會對榜首的阿仙奴或英甲的牛津聯。

上周中作客以1球小勝，曼城今場在主場，開賽23分鐘就打開紀錄。馬列斯（Riyad Mahrez）罰球直射入死角，為曼城取得領先。而7分鐘後，車路士再度失手。曼城角球開出，夏維斯（Kai Havertz）的手打中皮球，球證透過VAR決定判罰12碼，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）射入，為藍月亮將比分拉開至2球。