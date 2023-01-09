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體育
2023-01-09 10:58:06

英足盃︱曼城4球大炒車路士　下一圈或撼阿仙奴

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曼城在足總盃再贏車路士4:0。(路透社)

曼城在足總盃再贏車路士4:0。(路透社)

上周中剛在英超擊敗車路士，曼城在周日（8日）與藍戰士再於足總盃碰頭。曼城再以4:0的比數大勝一仗，下一圈將會對榜首的阿仙奴或英甲的牛津聯。

上周中作客以1球小勝，曼城今場在主場，開賽23分鐘就打開紀錄。馬列斯（Riyad Mahrez）罰球直射入死角，為曼城取得領先。而7分鐘後，車路士再度失手。曼城角球開出，夏維斯（Kai Havertz）的手打中皮球，球證透過VAR決定判罰12碼，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）射入，為藍月亮將比分拉開至2球。

馬斯列的罰球為曼城先開紀錄。(路透社) 艾華利斯的12碼幫曼城拉開至兩球。(路透社) 科頓的入球為曼城領先至3球。(路透社) 馬列斯的12碼為曼城射成4:0。(路透社)

馬列斯梅開二度

然而上半場比賽仍未完，曼城繼續將比數拉開。藍月亮的一次右路進攻，基爾獲加（Kyle Walker）禁區橫傳予菲爾科頓（Phil Foden），38分鐘為曼城射成3:0。

換邊後雖然曼城收慢步伐，不過仍然在85分鐘由科頓搏得高列巴尼（Kalidou Koulibaly）的犯規，並由馬列斯射入，令曼城最終以4:0大勝一仗，晉身足總盃的第4圈。

英格蘭足總盃第4圈抽籤

普雷斯頓（英冠）　對　熱刺（英超）
修咸頓（英超）　對　黑池（英冠）
域斯咸（非職業）　對　錫菲聯（英冠）
葉士域治（英甲）　對　般尼（英冠）
曼聯（英超）　對　雷丁（英冠）
盧頓（英冠）／韋根（英冠）　對　甘士比（英乙）
打吡郡（英甲）　對　韋斯咸（英超）
史篤城（英冠）　對　史堤芬納治（英乙）
布力般流浪（英冠）　對　格連森林（英甲）／伯明翰（英冠）
華素爾（英乙）　對　李斯特城（英超）
錫周三（英甲）　對　費列活特（英甲）
曼城（英超）　對　牛津聯（英甲）／阿仙奴（英超）
布里斯托城（英冠）／史雲斯（英冠）　對　車士打菲特（非職業）／西布朗（英冠）
白禮頓（英超）　對　利物浦（英超）／狼隊（英超）
富咸（英超）　對　新特蘭（英冠）
波利咸（非職業）／阿克寧頓（英甲）　對　卡迪夫城（英冠）／列斯聯（英超）

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