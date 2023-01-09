英足盃︱曼城4球大炒車路士　下一圈或撼阿仙奴

上周中剛在英超擊敗車路士，曼城在周日（8日）與藍戰士再於足總盃碰頭。曼城再以4:0的比數大勝一仗，下一圈將會對榜首的阿仙奴或英甲的牛津聯。
上周中作客以1球小勝，曼城今場在主場，開賽23分鐘就打開紀錄。馬列斯（Riyad Mahrez）罰球直射入死角，為曼城取得領先。而7分鐘後，車路士再度失手。曼城角球開出，夏維斯（Kai Havertz）的手打中皮球，球證透過VAR決定判罰12碼，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）射入，為藍月亮將比分拉開至2球。
馬列斯梅開二度
然而上半場比賽仍未完，曼城繼續將比數拉開。藍月亮的一次右路進攻，基爾獲加（Kyle Walker）禁區橫傳予菲爾科頓（Phil Foden），38分鐘為曼城射成3:0。
換邊後雖然曼城收慢步伐，不過仍然在85分鐘由科頓搏得高列巴尼（Kalidou Koulibaly）的犯規，並由馬列斯射入，令曼城最終以4:0大勝一仗，晉身足總盃的第4圈。
英格蘭足總盃第4圈抽籤
普雷斯頓（英冠） 對 熱刺（英超）
修咸頓（英超） 對 黑池（英冠）
域斯咸（非職業） 對 錫菲聯（英冠）
葉士域治（英甲） 對 般尼（英冠）
曼聯（英超） 對 雷丁（英冠）
盧頓（英冠）／韋根（英冠） 對 甘士比（英乙）
打吡郡（英甲） 對 韋斯咸（英超）
史篤城（英冠） 對 史堤芬納治（英乙）
布力般流浪（英冠） 對 格連森林（英甲）／伯明翰（英冠）
華素爾（英乙） 對 李斯特城（英超）
錫周三（英甲） 對 費列活特（英甲）
曼城（英超） 對 牛津聯（英甲）／阿仙奴（英超）
布里斯托城（英冠）／史雲斯（英冠） 對 車士打菲特（非職業）／西布朗（英冠）
白禮頓（英超） 對 利物浦（英超）／狼隊（英超）
富咸（英超） 對 新特蘭（英冠）
波利咸（非職業）／阿克寧頓（英甲） 對 卡迪夫城（英冠）／列斯聯（英超）