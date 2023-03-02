英足盃｜曼聯驚險反勝韋斯咸晉級 熱刺爆冷遭英冠隊踢出局

英格蘭足總盃第5圈，曼聯主場以3:1絕殺韋斯咸，驚險地晉身8強。剛剛贏得英聯盃冠軍的曼聯收起了拉舒福特、華拉尼等主將，由韋賀斯、安東尼及阿根廷小將的加拿祖、般奴費南迪斯組成鋒線。韋斯咸則精銳盡出，由安東尼奧掛帥，配合科拿斯、賓哈馬、柏基達。



兩軍在上半場都有不少攻門，曼聯有沙比薩、加拿祖先後射門都無攻而回；而鎚仔幫也有絕佳機會先開紀錄，賓哈馬妙傳，安東尼奧單刀埋門被迪基亞神勇撲走。

紅魔半場換入卡斯美路，希望加強中場控制力，卻在54分鐘先失守，韋斯咸防中蘇捷從底線回傳，艾馬遜再傳予賓哈馬妙射得手，韋斯咸領先1:0。曼聯立即換入拉舒福特、利辛度馬天尼斯，前者在72分鐘接應般奴的罰球頂入，但被判越位在先。5分鐘後，般奴開出角球，韋斯咸中堅艾格特擺烏龍，紅魔追平1:1。眼看比賽將進入加時，般奴在90分鐘傳中，韋賀斯起腳被艾格特擋出，皮球落在加拿祖腳下，右腳妙射遠柱入網，曼聯反超前。補時5分鐘，費特再下一城奠勝，紅魔驚險地反勝韋斯咸3:1，晉身8強。