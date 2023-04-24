英足盃︱曼聯12碼射贏白禮頓　與曼城決賽爭冠

在歐霸盃八強止步，曼聯餘下只有爭取本土盃賽的雙冠。在足總盃四強，面對晉級過程淘汰利物浦的白禮頓，最終僅以互射12碼7:6擊敗對手，史上第21次打入這項歷史悠久賽事的決賽，並且會與同市的曼城在決賽爭雄。
紅魔在上周作客西班牙吞3強，在該仗犯下致命錯誤的隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）在今仗停賽，防線由域陀連迪路夫（Victor Lindelof）與勞基梳爾（Luke Shaw）扼守中路。然而能夠為曼聯守住大門，仍然是靠門將的迪基亞（David de Gea），上半場他撲出阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）的罰球。而曼聯亦有般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區外射門被撲出，半場雙方踢平0:0。
換邊之後，白禮頓仍有攻門的機會，不過球隊連橫起腳都被擋出，之後恩斯素（Julio Enciso）起腳，又未過到迪基亞。雙方在法定90分鐘打成0:0，要進入加時。然而加時階段雙方都未能攻破對方門將的大門，令比賽進入12碼分勝負。
決賽首次鬥曼城
曼聯與白禮頓在首5個12碼全中，在突然死亡階段，雙方同樣射入第6球，不過先射的白禮頓有蘇利馬治（Solly March）射失，而紅魔就由守將的達迪路夫射入，令曼聯以7:6的比數，擊敗白禮頓晉級決賽。這是曼聯第21次打入足總盃的決賽，過去曼聯贏過12次，然而卻是他們首次在決賽面對同市的曼城。不過，歷史上首次足總盃決賽的曼徹斯特打吡，是119年前由曼城對保頓的1904年決賽。