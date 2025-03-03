英足盃｜爭上8強尾班車 森林主場「大」戰葉士域治

英足盃第5圈今晚來到尾場，上演英超內訌，由諾定咸森林主場鬥葉士域治。兩軍目前排名走兩極，但論季內在英足盃的表現，森林卻未盡人意；可幸主隊早前在地頭顯示強大火力，遇上盃賽醒神的葉士域治，今場先取足智彩入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB8277，3月4日03:30開賽)

諾定咸森林剛戰主場跟阿仙奴悶和後，目前仍守英超第3位；但與第8位的白禮頓只差5分，季尾爭位踢歐戰將相當激烈，近5場聯賽只搶得4分的森林，絕不安穩。

球隊足總盃上圈作客英甲埃克塞特，以不少副選上陣，包括守將韋利保利及托夫路；拉蒙蘇沙、祖達施華在兩側支援攻堅，結果發揮一般，下半場初段已被追和，之後換上不少主力，包括王牌箭頭基斯活特，終僅靠互射12碼驚險過關。

球隊本周六英超將迎擊曼城，預期森林今仗會先求穩陣，睇準機會作有效快攻，再視乎比賽形勢輪換主將。球隊主場火力有保證，包括曾7球大炒白禮頓，今夜就算稍作保留料仍佔優。主帥紐奴賽前記招說：「葉士域治一支好球隊，充滿力量；擁有出色的球員，緊逼力強，預期今場難打。」