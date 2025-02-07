英足盃｜白禮頓「大」戰車仔求反彈

明天英足盃續上演10場比賽，「雙藍」曼城及車路士分守頭、尾門；其中尾場由車路士作客「海鷗」最矚目，兩軍表現飄忽不定，車路士對賽佔盡上風；但主場之利的海鷗不會甘心再被宰，入球「大」盤可博。(球賽編號FB7195，2月9日04:00開賽)

白禮頓上仗聯賽作客竟然吞諾定咸森林7蛋，是該會自1958年8月以來，錄得最大敗仗。球隊早前聯同上圈英足盃4比0大炒英冠諾域治，錄得3連勝，但之後聯賽連敗兼一球不入；本屆由少帥賀斯拿領軍，演出飄忽，聯賽位處中游，要重返歐洲賽場，爭英足盃似乎是最佳捷徑。