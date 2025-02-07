英足盃｜白禮頓「大」戰車仔求反彈

明天英足盃續上演10場比賽，「雙藍」曼城及車路士分守頭、尾門；其中尾場由車路士作客「海鷗」最矚目，兩軍表現飄忽不定，車路士對賽佔盡上風；但主場之利的海鷗不會甘心再被宰，入球「大」盤可博。(球賽編號FB7195，2月9日04:00開賽)
白禮頓上仗聯賽作客竟然吞諾定咸森林7蛋，是該會自1958年8月以來，錄得最大敗仗。球隊早前聯同上圈英足盃4比0大炒英冠諾域治，錄得3連勝，但之後聯賽連敗兼一球不入；本屆由少帥賀斯拿領軍，演出飄忽，聯賽位處中游，要重返歐洲賽場，爭英足盃似乎是最佳捷徑。
球隊在冬窗借走年輕中鋒艾雲費格遜，而重金從德乙紐倫堡簽得的希臘新星前鋒謝馬斯，下半季仍借回德乙母會；看來賀斯拿季內仍對隊中唯一「9號位」箭頭韋碧克、攻中佐真尼奧魯達，兩翼三占薰及緬迪的攻擊組合，滿有信心。只擔心球隊主攻但守不穩的踢法，尤其中堅「烏龍王」李維士鄧克，今場或要面對客軍箭頭尼高拉斯積遜、射手高爾彭馬等高質鋒將，危機四伏。
「藍戰士」車路士上圈5比0淘汰英乙摩甘比，當時陣容已不弱；主帥馬利斯卡就算在冬窗放走不少好手，仍有充足的精兵調動，不用過分在盃賽留力。再者，球隊近2季4次交手全勝白禮頓，兩軍入球不缺；雖說藍戰士近4場作客不勝，但盃賽可放鬆心情作賽，先取「入球」大會是上策。
曼城撼英甲球隊或留力
至於「藍月」曼城明晚早場作客英甲奧連特，就算客軍後顧下周中歐聯鬥皇馬，今場必然用副選兵出擊，仍可望繼上圈8比0大炒英乙沙福特城後，輕取主場表現平平的奧連特。(球賽編號FB7199，2月8日20:15開賽)
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