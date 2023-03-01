英足盃｜科頓梅開二度 曼城3:0大炒布里斯托城晉級

科頓今場開波7分鐘便接應馬列斯地波傳中遠柱撞入，直至74分鐘他再在禁區內射地波省中人彈入拋開2:0，加上迪布尼81分鐘射彈地波入網錦上添花，湊成3:0大勝。科頓賽後說，他已經擺脫傷患找回狀態：「現在我有100%狀態，感覺很舒服。今季是我最差的一季，因為受傷影響，腳部經常不適。我太喜歡踢足球，不能夠上場時感覺很差。」

英格蘭足總盃16強，曼城作客鬥英冠布里斯托城，客軍憑藉菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度及奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）的入球，大勝3:0晉級。科頓賽後表示自己已經擺脫傷患，冀在下半季踢出最佳水準。

富咸2:0淘汰列斯聯 白禮頓1:0小勝史篤城

富咸在英超同級對壘，主場以2:0輕取列斯聯，連同曼城躋身8強。富咸保持6場不敗走勢，聯賽排在第6，面對第17的列斯聯，上半場顯得遊刃有餘，開賽21分鐘，就由祖奧柏連拿（João Palhinha）禁區外抽入，先拔頭籌。

下半場，列斯聯尚未找到扳平機會，56分鐘再失1球，文拿蘇洛文與隊友撞牆後，彎射得手，富咸拉開到2:0。列斯聯全場射門16次，較主隊多1倍，可惜把握力欠佳，最終富咸無驚無險淨勝兩球，殺入8強。

另外，白禮頓作客史篤城小勝1:0晉級。