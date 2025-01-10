英足盃｜第3圈最強戲碼 「仙魔戰」鬥攻可期 阿仙奴激戰鬥曼聯

兩支史上捧走最多英足盃的球隊，阿仙奴及曼聯，周日晚在酋長球場的本屆第3圈提早碰頭，合組最強戲碼。「兵工廠」阿仙奴剛戰在英聯盃被破本屆主場不敗身，必然心有不甘；遇上終有起色的曼聯，「仙魔」戰意皆不用懷疑，有力炮製入球騷。(球賽編號FB5977，1月12日23:00開賽)
「兵工廠」周中英聯盃4強首回合，在全場23次射門僅3次中框，又有加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)射中柱、病愈的夏維斯(Harvetz)門前頭槌攻門失機，慘吞紐卡素兩蛋，兼被破今屆各項賽事主場不敗身。球隊以14冠貴為英足盃之王，但對上一次捧盃已是2020年；主帥阿迪達(Arteta)要重溫舊夢兼穩住軍心，續在主場出擊，必然再排強陣。
大軍雖然傷兵不少，連新星尼華尼利(Nwaneri)也已進入傷兵營，可幸另一英格蘭老牌翼鋒史達寧(Sterling)膝傷提早康復，上仗已入大軍名單；加上上仗只列後備的回勇前鋒加比爾捷西斯(Garbriel Jesus)、坐冷板的守將卡拉費奧利(Calafiori)及中場米基爾美連奴(Mikkel Merino)，仍有足夠精兵輪換出場，加上近4次對賽全勝，「兵」必不懼「魔」。
紅魔士氣回升
對手曼聯沉睡多時，終於在2025年頭炮鬥利物浦時甦醒。經歷年尾4連敗後，主帥艾摩廉(Amorim)堅持的「3-4-3」陣式發揮威力，中堅利度辛馬天尼斯(Lisandro Martinez)先開紀錄、哈利馬古尼(Harry Miguire)幾乎絕殺得手；防反戰術由中場文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)及高比文奴全力掃蕩，翼鋒阿密特迪亞路(Amad Daillo)繼續亮麗，攻中隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)重拾大將之風，最終2比2逼和英超「一哥」利物浦而回，士氣大振。
紅魔貴為13屆冠軍兼衛冕之師，休息時間比今場對手多；何況下周中英超快車只主場鬥包尾的修咸頓，今夜沒有留力必要，翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)及箭頭約舒亞舒克斯(Joshua Zirkee)，或續在後備席候命，原班人馬先再戰。球隊對上一次在英足盃交手，於2019年的第4圈作客曾以3比1淘汰阿仙奴；今場以快速突擊應對強手，未可輕視。雙方要鬥快再開勝門，預期今場球不會少。
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