英足盃｜第3圈最強戲碼 「仙魔戰」鬥攻可期 阿仙奴激戰鬥曼聯

兩支史上捧走最多英足盃的球隊，阿仙奴及曼聯，周日晚在酋長球場的本屆第3圈提早碰頭，合組最強戲碼。「兵工廠」阿仙奴剛戰在英聯盃被破本屆主場不敗身，必然心有不甘；遇上終有起色的曼聯，「仙魔」戰意皆不用懷疑，有力炮製入球騷。(球賽編號FB5977，1月12日23:00開賽)

「兵工廠」周中英聯盃4強首回合，在全場23次射門僅3次中框，又有加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)射中柱、病愈的夏維斯(Harvetz)門前頭槌攻門失機，慘吞紐卡素兩蛋，兼被破今屆各項賽事主場不敗身。球隊以14冠貴為英足盃之王，但對上一次捧盃已是2020年；主帥阿迪達(Arteta)要重溫舊夢兼穩住軍心，續在主場出擊，必然再排強陣。